確診還賣早餐！台中闆娘遭逮「輿論罵翻」　兒喊冤親曝母現身原因

▲台中謝氏早餐店遭爆老闆娘確診還現身賣早餐，兒子喊冤。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、莊智勝／台中報導

台中市大誠巷內、擁有60年歷史的在地人氣早餐店「謝氏早點」遭民眾踢爆，老闆娘確診染疫後才居隔第2天，竟現身店內賣早餐。衛生局人員獲報後前往現場，果真見到老闆娘人在店內，後續將依《傳染病防治法》裁處20萬元以上200萬元以下罰鍰；新聞一曝光後立即引爆輿論譁然。對此，老闆娘兒子今(24日)現身喊冤，表示媽媽是聽聞衛生局人員到場，才會出面查看，否認「確診還在店裡賣早餐」一說，並喊話「將對造謠者提告」。

該家早餐店為眾多部落客激推人氣名店，已經開業60年，雖然環境略為老舊，但餐點平價美味，深獲當地人青睞。衛生局表示，劉姓老闆娘5月21日確診，23日尚於居家隔離期間，食安處23日獲報後到餐飲場所稽查，發現劉姓老闆娘本人於現場，擅自離開居家隔離住所，並經他人指認確為劉姓老闆娘無誤。後續將待劉姓老闆娘居家隔離期滿後，可依違反傳染病防治法規定，裁處20萬元以上200萬元以下罰鍰。

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對此，老闆娘兒子今現身喊冤，表示媽媽確診後即落實居家隔離，並未到店裡賣早餐，昨天是聽聞衛生局人員到場稽查，擔心員工無法應變處理，才會走出查看。但由於當下老闆娘現身時沒有佩戴口罩，遭到民眾質疑，老闆娘兒子也解釋，當時媽媽是剛洗完澡就跑出來查看，太過緊張下才會忘記戴口罩。

但老闆娘兒子的說法，與衛生局稽查結果大相逕庭，後續將待老闆娘居家隔離期滿後，依規定請其到場陳述意見、釐清案情，倘若有違反《傳染病防治法》規定，將裁處20萬元以上200萬元以下罰鍰。