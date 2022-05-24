　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

不認同俄軍侵烏　俄駐聯合國外交官辭職

▲▼ 俄羅斯軍隊,烏俄。（圖／路透）

▲俄國外交官看不下去侵略烏克蘭的行動，已提出辭呈離開。（圖／路透）

文／中央社日內瓦23日綜合外電報導

俄羅斯駐聯合國日內瓦辦事處代表團外交官龐達瑞夫（Boris Bondarev）今天表示，他已離職，因為他不認同俄軍入侵烏克蘭。這是俄國官員罕有、因烏克蘭戰事而採取的政治辭職行為。

龐達瑞夫在領英（LinkedIn）個人檔案中自稱是俄羅斯駐聯合國代表團的軍備管制顧問，路透社和英國廣播公司（BBC）報導，他表示，「我如同平日週一早上一般地前往代表團，遞出辭呈然後離去」。

「我幾年前就開始有這個念頭，直到目睹這場災難的嚴重性，才下定決心這麼做。」他所稱災難指的是俄軍2月24日展開的侵烏行動。

他說，他曾向代表團高層官員多次表達對侵烏戰事的憂心，「但他們要我閉嘴，以免招致後果」。

他在領英網頁宣布辭職並寫道：「我讀書學習做個外交官，也擔任了20年外交官，（俄羅斯外交）部裡成了我的家和家人，但我現在根本無法再共同承擔這種血腥、愚蠢和絕對沒有必要的恥辱。」

他並寫道：「發動這場戰爭的人只想要一個東西，那就是永遠掌權。為此，他們不惜犧牲再多人命，現已有成千上萬俄羅斯人和烏克蘭人因此送命。」

龐達瑞夫表示，他並不認為別人會跟進辭職，「我恐怕是唯一這麼做的人」。





 

►「7葉片」風扇讓夏天超涼快又省電

►限時1天！Her森森全站 LINE POINTS最高回饋10%，單品回饋上限200！

ET快訊
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

拜登稱美軍保台　日學者松田康博：加強戰略模糊有效性

立陶宛衛生部長WHA喊話邀台灣與會！　史上首次

飛行教官「空中激戰」正妹學員影片曝！　以砲換課下場慘

美防長奧斯汀：對台灣政策沒有改變

不認同俄軍侵烏　俄駐聯合國外交官辭職

烏克蘭情報局長爆料　普丁2個月前「才躲過一次暗殺」

時代眼淚！日少女驚見持刀男　警到場傻眼「凶器」竟是掀蓋機

輝瑞BNT：5歲以下幼童接種3劑BNT疫苗　安全且有效

星巴克宣布：退出俄羅斯市場　結束15年經營

伊朗10層大樓倒塌已經5死　至少80人「埋在瓦礫堆中」

高爾宣認愛芮德！深夜約會遭狗仔跟車　「挺身護愛敲窗」：緊張到發抖

廖老大發現廖芸交男友　嗆敲斷腿：敢睡我女兒

大叔穿紅內褲跳熱舞!　妖豔拉裙擺臀店員笑瘋

貧民窟孩童齊熱舞超嗨　NGO創舞團助非洲孤兒

高三生騎電動自行車買午餐　竟擦撞特斯拉...沮喪坐路邊

橘貓腳上鮮紅嚇壞媽！　肉球印露餡還頂嘴出拳

超虔誠信徒美國「虛擬進香」　跟著白沙屯媽祖衝進朝天宮

半夜路邊違停遭警盤查！　前科男嗆「沒人權」引論戰

白柴「四輪鎖死」拒散步　狂甩頭反抗：偶要肥家！

工作人員雙腳幫轉泳圈　獨特玩法滑水道更刺激

拜登稱美軍保台　日學者松田康博：加強戰略模糊有效性

立陶宛衛生部長WHA喊話邀台灣與會！　史上首次

飛行教官「空中激戰」正妹學員影片曝！　以砲換課下場慘

美防長奧斯汀：對台灣政策沒有改變

不認同俄軍侵烏　俄駐聯合國外交官辭職

烏克蘭情報局長爆料　普丁2個月前「才躲過一次暗殺」

時代眼淚！日少女驚見持刀男　警到場傻眼「凶器」竟是掀蓋機

輝瑞BNT：5歲以下幼童接種3劑BNT疫苗　安全且有效

星巴克宣布：退出俄羅斯市場　結束15年經營

伊朗10層大樓倒塌已經5死　至少80人「埋在瓦礫堆中」

20萬天線寶寶「男童靠就倒」　監視器還原現場！媽媽控店家詐騙

詹皇「夢幻合體」籃網杜蘭特、厄文？　超狂交易包裹曝光

拜登稱美軍保台　日學者松田康博：加強戰略模糊有效性

兒童染疫6QA必看 ！有8徵兆超危險　醫揭「致命體溫」別拖了

Netflix諷快篩遭出征　吳怡萱：那陳時中稱台灣成功抗疫也算造謠

立陶宛衛生部長WHA喊話邀台灣與會！　史上首次

飛行教官「空中激戰」正妹學員影片曝！　以砲換課下場慘

「旺盛梅雨」滯留鋒接近中！午後劇烈對流地區曝　全台連下5天

美防長奧斯汀：對台灣政策沒有改變

不認同俄軍侵烏　俄駐聯合國外交官辭職

紅髮妹穿內褲墜樓「腳插入天窗」　坐車頂狂揉臀「已無法站立！」

國際熱門新聞

帥氣新郎跌倒「一秒變禿頭」 新娘崩潰

猴痘擴散至少16國　專家：與歐洲2派對有關

猴痘強襲15國　7大QA一次看

澳洲台女術後變愛爾蘭口音！一年後現況曝

日少女驚見持刀男　「凶器」竟是掀蓋機

輝瑞BNT：5歲以下幼童可接種3劑BNT疫苗

伊朗10層大樓塌　5死、80人受困

烏克蘭法院判決：21歲戰爭罪俄兵終身監禁

拜登東京記者會談　對台灣安全承諾問答全文

俄軍人殺害烏克蘭平民被判無期徒刑　律師要上訴

星巴克宣布：退出俄羅斯　結束15年經營

頭部「套衣架」不受控自轉　網紅實測嚇爛

他戲弄獅子慘被咬！　剩「白骨」一根指節消失了

被俘俄軍稱到烏對抗納粹　俄裔：我像納粹嗎？

更多熱門

相關新聞

星巴克宣布：退出俄羅斯　結束15年經營

星巴克宣布：退出俄羅斯　結束15年經營

星巴克23日表示，將退出經營了近15年的俄羅斯市場。這也是繼麥當勞之後，第二家頂級跨國企業，退出俄羅斯市場。俄羅斯於2月下旬侵略烏克蘭後，星巴克在3月初關閉在俄門市，並暫停當地所有商業活動，其中包括暫停把公司產品運往俄羅斯。

俄軍人殺害烏克蘭平民被判無期徒刑　律師要上訴

俄軍人殺害烏克蘭平民被判無期徒刑　律師要上訴

被俘俄軍稱到烏對抗納粹　俄裔：我像納粹嗎？

被俘俄軍稱到烏對抗納粹　俄裔：我像納粹嗎？

烏克蘭法院判決：21歲戰爭罪俄兵終身監禁

烏克蘭法院判決：21歲戰爭罪俄兵終身監禁

澤倫斯基稱頓巴斯情勢嚴峻　每天100人戰死

澤倫斯基稱頓巴斯情勢嚴峻　每天100人戰死

關鍵字：

俄烏戰爭外交官俄羅斯

讀者迴響

熱門新聞

闆娘確診還在賣早餐　台中60年老店慘了

驗孕見2條線　男友怕爆：禁慾3年

帥氣新郎跌倒「一秒變禿頭」 新娘崩潰

猴痘擴散至少16國　專家：與歐洲2派對有關

台AV男優2號參選者「21歲入珠17顆」！高顏值長相曝

發現廖芸交超商男友！廖老大嗆：敢睡我女兒

「飯店包月1萬3」過來人狂讚！員工再曝貼心服務

一堆確診！你有聚餐卻都快篩陰　醫揭原因

蛋撻迷放心了！肯德基新品牌曝光

周曉涵捷運站內「乾等男友5小時」

幕後／高嘉瑜指控被邱志偉傳染　綠營炸鍋！內部群組圍剿對話曝光

小姑獨睡一房　嫂嫂1原因想趕走！網嘖：沒資格

大S曾「撮合媽媽跟公公」！

2歲萌弟揪臭臉汪合照　14年後重現

70萬網紅聊虛擬貨幣翻10萬倍　大神開國產車喊冤：沒割韭菜

更多

最夯影音

更多
高爾宣認愛芮德！深夜約會遭狗仔跟車　「挺身護愛敲窗」：緊張到發抖

高爾宣認愛芮德！深夜約會遭狗仔跟車　「挺身護愛敲窗」：緊張到發抖
廖老大發現廖芸交男友　嗆敲斷腿：敢睡我女兒

廖老大發現廖芸交男友　嗆敲斷腿：敢睡我女兒

大叔穿紅內褲跳熱舞!　妖豔拉裙擺臀店員笑瘋

大叔穿紅內褲跳熱舞!　妖豔拉裙擺臀店員笑瘋

貧民窟孩童齊熱舞超嗨　NGO創舞團助非洲孤兒

貧民窟孩童齊熱舞超嗨　NGO創舞團助非洲孤兒

高三生騎電動自行車買午餐　竟擦撞特斯拉...沮喪坐路邊

高三生騎電動自行車買午餐　竟擦撞特斯拉...沮喪坐路邊

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面