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澤連斯基：願意和普丁會面談判如何結束戰爭

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基（volodymyr zelensky）在達沃斯論壇發表視訊演講。（圖／路透） 

▲烏克蘭總統澤倫斯基在達沃斯論壇發表視訊演講。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇（World Economic Forum）展開為期3天會議，超過1000位企業CEO與政府官員參加，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）23日透過視訊在論壇發表線上談話，表示有意願與俄羅斯總統普丁會面，就如何終止戰爭進行談判。

綜合外電報導，澤倫斯基在論壇上表示，「俄羅斯總統是做出所有決定的人，如果我們在他缺席的情況下討論終結戰爭，這決定無法被接受。」他說他拒絕接受與除了普丁以外的俄羅斯官員談判，即便與普丁會面也有一個前提，談判主旨得是「終結戰爭」才行，沒有其他任何形式的會議的餘地。

不過澤倫斯基也提到現況讓兩國領導人要會面談判愈來愈困難，因為俄軍在烏克蘭犯下的大規模屠殺犯行曝光，尤其是在基輔外圍郊區的惡行，在俄羅斯矢口否認的情況下，兩國領導人會晤的推進舉步維艱。

俄烏在2月24日開戰以來，雙方談判代表團即已進行過多次談判，但因意見對立導致至今仍沒有結果。澤倫斯基上周發表全國電視談話，他告訴國民若不透過部分外交手段，俄烏戰爭難以劃下句點。

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