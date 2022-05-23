南韓正式加入印太經濟架構　可望擺脫「經濟傾中」路線

▲隨著尹錫悅推動加入IPEF，可望讓南韓擺脫過往經濟高度依賴中國的狀態，尋求經貿上與全世界接軌。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

南韓歷屆政府過去以來存在著一套「國防靠美國、經濟靠中國」的思維，不過自從總統尹錫悅就任後，僅經過11天便會晤美國總統拜登，並表態以創始會員國身份參加美國所主導的「印太經濟架構」（IPEF），在美韓緊密同盟關係加持下，擴大與區域內在貿易、半導體供應鏈、清淨能源等合作，打破經濟靠中國的思維。

根據《韓聯社》，拜登所主導的印太經濟架構，美國、南韓、日本、新加坡、紐西蘭、澳洲、泰國、印度、汶萊、印尼、馬來西亞、菲律賓、越南等13國加入，至於因軍事政變而與美國出現矛盾的緬甸，以及寮國、柬埔寨則未參加，先前數度表態參加意願的台灣也未被納入名單，而代表南韓的尹錫悅今（23）日下午在日本所召開的IPEF啟動元首視訊會議中則是第7個發言的國家。

報導指出，儘管IPEF將核心議題定調為在貿易、半導體與電池等尖端產業全球供應鏈、基礎建設、清淨能源、碳中立、反貪腐領域上加強合作，但具體的細部內容仍須由加入的會員國討論，預估還得耗上相當一段長的時間

隨著南韓加入IPEF，尹錫悅政府可望打破過往經濟靠中國的思維模式，在經濟貿易上與全球接軌。南韓總統辦公室關係人士表示，「南韓加入IPEF，可以視為南韓正式走向『安保（國防軍事）靠美國、經濟則靠與世界接軌』安美經世（안미경세）概念。」

▲拜登、尹錫悅在李在鎔的接待下參訪三星電子位於京畿道平澤的半導體工廠。（圖／路透社）

尹錫悅認為，若南韓作為創始會員國加入IPEF，往後在制定規則上將擁有一定的發言權；然而若失去以創始會員國身份加入的機會，對於國家利益會是一大損失。

對於南韓加入IPEF，雖然國內有部份意見擔憂恐怕激起中國的嚴重反彈，甚至招致北京當局再度實施「禁韓令」，重演朴槿惠政府時期的慘況，不過南韓財經界人士大多持正面評價。

某經濟團體關係人士表示，「雖目前尚未確定IPEF將以何種形式啟動，然而對於美國所主導成立的新通商規範組織，韓國若在決定加入時猶豫不決，恐怕會遭到邊緣化，因此盼能在草創期時加入。」

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