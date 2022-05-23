南韓將加入「印太經濟架構」　總統尹錫悅：若被排除恐遭極大損失

▲尹錫悅推動南韓加入IPEF，預計23日下午出席IPEF啟動成員國元首視訊峰會。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

美國總統拜登計畫成立抗衡中國的新經濟組織「印太經濟架構」（IPEF），藉此穩固以美國為中心的全球半導體、電池等核心產業供應鏈，先前南韓新任總統尹錫悅便表態將出席IPEF成立視訊會議。今（23）日上午，尹錫悅對此表示，「加入制定IPEF規則的行列，對我國而言相當重要。」

根據韓媒《News1》，尹錫悅23日上午前往首爾龍山總統辦公室上班的路途中向來訪的記者表示，「IPEF並不像自由貿易協定（FTA）一樣單純的協定內容通商，而是在印度太平洋地區的經濟通商領域中，制定廣泛遊戲規則的過程。一旦我們被排除在外，對我國（南韓）國家利益而言，將遭受極大的損失。」

拜登早在去年10月東亞峰會便提出「印太經濟架構」（Indo-Pacific Economic Framework, IPEF）的構想，主要是美國為了謀求亞洲地區經濟合作，對抗由中國所主導的區域全面經濟夥伴協定（RCEP），涉及議題包括半導體與電池等尖端技術全球供應鏈、數位經濟、碳中立、清淨能源等，不僅超脫單純的經濟合作組織，更是具有「抗中聯盟」的性格。

目前擬定由南韓、中國、澳洲、紐西蘭、新加坡等美國傳統盟友加入，其中還包括東南亞國協（ASEAN）部份會員國。至於台灣是否能加入IPEF，美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示，美國並不考慮將台灣列入IPEF啟動時的名單。

對於尹錫悅推動南韓加入IPEF，部份南韓專家擔憂此舉將招致中國的反彈，甚至重現2017年北京當局對朴槿惠政府頒布「限韓令」、實施經濟制裁的窘境。

▲南韓外交部長朴振。（圖／路透社）

其實，中國外交部長王毅曾於16日致電南韓新任外交部長朴振，傳達對於南韓加入IPEF的強烈不滿。南韓總統辦公室關係人士對此不以為意，表示IPEF成立時將有8個會員國，然而北京當局卻唯獨針對南韓表達不滿，似乎是認為南韓「好欺負」。

該名關係人士表示，「我國（南韓）早就與新加坡、紐西蘭等國簽訂數位通商規範，美國也與日本簽訂雙邊協定。與之相反，中國限定Google、臉書無法在境內營業。中國雖然擁有廣大的土地，卻淪為自我孤立的島嶼。」

據悉，尹錫悅23日下午將代表南韓預計出席IPEF成立時的元首視訊峰會。

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