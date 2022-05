快訊／拜登：若中國侵台　美會動用武力保衛台灣

記者張方瑀/綜合報導

美國總統拜登訪23日上午與日本首相岸田文雄舉行高峰會談,並在會後記者會中強調台海和平穩定重要性。當記者問到台海問題時,拜登更表示,中國無權用武力奪取台灣,美國有意使用武力保衛台灣。

▲美國總統拜登。(圖/路透)



記者詢問,若中國犯台,美國是否願意採取軍事介入時,拜登表示,「是的。」他也強調,「我希望這不會發生,也不會有人試圖這麼做。(My expectation is it will not happen, it will not be attempted)」

根據《福斯新聞》報導,記者向拜登詢問,「你因為顯而易見的原因不願意軍事介入烏克蘭衝突,那麼如果真的到了這個地步,你願意軍事介入保衛台灣嗎?」拜登回答,「是的。(Yes)」而記者繼續追問,「你確定?(You are?)」拜登再次表示,「這是我們作出的承諾。(That's the commitment we made)」

拜登說,「這是我們做出的承諾...我們支持一個中國原則,我們簽署過協議和所有自此達成的意向協議。但如果認為是可以用武力奪取,那是完全不恰當的。」他還警告,共軍軍機靠近台灣是在台海玩火。