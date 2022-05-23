快訊／拜登：若中國侵台　美會動用武力保衛台灣

記者張方瑀／綜合報導

美國總統拜登訪23日上午與日本首相岸田文雄舉行高峰會談，並在會後記者會中強調台海和平穩定重要性。當記者問到台海問題時，拜登更表示，中國無權用武力奪取台灣，美國有意使用武力保衛台灣。

▲美國總統拜登。（圖／路透）



記者詢問，若中國犯台，美國是否願意採取軍事介入時，拜登表示，「是的。」他也強調，「我希望這不會發生，也不會有人試圖這麼做。（My expectation is it will not happen, it will not be attempted）」

根據《福斯新聞》報導，記者向拜登詢問，「你因為顯而易見的原因不願意軍事介入烏克蘭衝突，那麼如果真的到了這個地步，你願意軍事介入保衛台灣嗎？」拜登回答，「是的。（Yes）」而記者繼續追問，「你確定？（You are？）」拜登再次表示，「這是我們作出的承諾。（That's the commitment we made）」

拜登說，「這是我們做出的承諾...我們支持一個中國原則，我們簽署過協議和所有自此達成的意向協議。但如果認為是可以用武力奪取，那是完全不恰當的。」他還警告，共軍軍機靠近台灣是在台海玩火。