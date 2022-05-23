快訊／拜登：美國願動用武力保衛台灣　白宮回應了

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快訊／拜登承諾「願動用武力保衛台灣」　白宮：對台政策未改變

▲▼美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統拜登23日上午與日本首相岸田文雄舉行高峰會談，拜登在會後記者會中表示，中國無權用武力奪取台灣，美國有意使用武力保衛台灣。白宮官員則向《路透社》表示，「正如總統所說，我們的政策沒有改變。」

在拜登表示願意用武力協助保衛台灣後，白宮匿名官員向《路透社》說，「正如總統所說，我們的政策沒有改變，他重申了我們的一中政策，以及我們對台灣海峽和平與穩定的承諾，他還重申了我們根據《台灣關係法》（Taiwan Relations Act）向台灣提供自衛軍事手段的承諾。」

根據《福斯新聞》報導，記者向拜登詢問，「你因為顯而易見的原因不願意軍事介入烏克蘭衝突，那麼如果真的到了這個地步，你願意軍事介入保衛台灣嗎？」拜登回答，「是的。（Yes）」而記者繼續追問，「你確定？（You are？）」拜登再次表示，「這是我們作出的承諾。（That's the commitment we made）」

拜登說，「這是我們做出的承諾...我們支持一個中國原則，我們簽署過協議和所有自此達成的意向協議。但如果認為是可以用武力奪取，那是完全不恰當的。」他還警告，共軍軍機靠近台灣是在台海玩火。

►快訊／拜登：若中國侵台　美會動用武力保衛台灣
►美日峰會強調台海穩定重要性　促和平解決兩岸問題
►快訊／拜登表態支持日本成為「聯合國安理會常任理事國」

 
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