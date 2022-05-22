綠營大數據「疫情影響趨穩」　藍營聲量聚焦桃園內亂、徐巧芯違停

▲台北市議員羅智強。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

在本土疫情升溫之際，在野黨持續針對快篩、用藥等議題砲轟執政團隊，不過在快篩劑鋪貨逐漸充足後，在野黨主要政治人物聲量也開始走低。對此，根據綠營大數據觀測，近來綠營步調逐步穩定，而藍營議題則圍繞在因桃園市長提名爭議、議員徐巧芯紅線違停糾紛。

從今年4月本土疫情延燒，隨之而來的「政治疫情」也在加溫，在野黨針對快篩等問題窮追猛打。對此，熟悉大數據的綠營幕僚表示，確診數自4月開始攀升後，在野黨砲火也集中在與疫情相關的議題，不過討論度高點卻不一定跟疫情相關。

該幕僚指出，從各社群平台、論壇以及新聞回文的討論則數來看，4月1日至5月20日柯文哲單日最高聲量為4.5萬則左右；不過，在5月13日開始持續下跌至單日1.4萬則，黃珊珊最高單日聲量為1.8萬，疫情期間聲量加總僅達柯文哲的六分之一，

幕僚進一步分析，在野黨聲量逐漸下滑，主要的因素之一包括快篩劑問題獲得緩解，像是總統蔡英文指示團隊增闢通路販售快篩，降低民眾恐慌；而且八大通路陸續於5月9日上架非實名制快篩等都有穩定效果。

在民進黨方面，則是推出溝通計畫，例如請來李秉穎、何美鄉等防疫、病毒專家，以及確診公職人員錄製影片，向民眾說明正確資訊。

此外，熟悉網路社群的人士舉例，許多網路意見領袖、醫師、媽媽社群很早就發動「#康復者聯盟」，邀請曾確診者分享康復狀況，並且於社群平台上「蓋樓」，正面能量獲得廣大網友響應，是這波疫情中穩定社會非常重要的力量。

在藍營聲量部分，綠營幕僚觀察，疫情期間聲量最高的是已經辭去台北市議員職務的羅智強，不過兩個單日聲量高點（4.7萬、3.2萬）都跟疫情無關，而是他宣布參選桃園市長，以及表達對國民黨中央徵召張善政的「驚訝、錯愕」，引發許多網友討論。

其餘藍營政治人物部分，朱立倫的聲量高點為5月18日2.7萬則討論，是在臉書上談論桃園選舉；張善政在被徵召當天聲量也達到5.4萬，大多是在新聞回文貨其他政治人物粉專提及討論。

另外，綠營幕僚發現，徐巧芯之前對快篩的攻擊聲量都沒有破萬，但涉入違規停車爭議，聲量衝到5.2萬；而蔣萬安僅於確診當天的聲量達到1.1萬，疫情期間討論度不高。

在新北市長侯友宜方面，他多次砲打中央，但綠營幕僚指出，他的整體聲量高點卻是落在4月19日（2.4萬），侯友宜因新北兩歲童等不到救護車離世一案，遭到質疑。

總體而言，綠營幕僚分析，民眾其實對於疫情多數感到煩悶，希望能夠盡快落幕，迎接正常生活的恢復，此時過度的政治攻防若對於解決問題沒有幫助，反而只會招致民眾「倒胃口」，「因此與其砲打中央不如地方中央一起合作，才是民眾期盼看到的」。

▼徐巧芯19日回應被爆違停事件。（合成圖／翻攝自PTT八卦版、記者李毓康攝）

