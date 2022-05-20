蔡英文執政6週年　國民黨團砲轟口號治國「5缺5亂」

▲國民黨團今天上午舉行記者會。（圖／國民黨立法院黨團提供）

記者呂晏慈／台北報導

今天是總統蔡英文執政6週年，國民黨立法院黨團20日舉行記者會批評，蔡政府執政6年淪為「口號治國」，黨團總召曾銘宗痛批，蔡政府培植側翼網軍帶風向，讓民眾信以為真，但如今疫情擴大、缺疫苗、缺藥品、缺快篩試劑，才發現超前部署早就淪為超後執行；黨團書記長萬美玲也說，蔡政府宣稱台灣國際能見度大增，任內卻斷交8個國家。

國民黨團今天上午舉行「蔡政府執政六周年——口號治國」記者會，批評蔡政府執政陷入「5缺」和「5亂」，缺電、缺蛋、缺口罩、缺疫苗、缺快篩，且防疫指引亂、紓困亂、停課亂、保單亂、民心亂。

曾銘宗表示，根據媒體調查最近5年年度代表字分別是「茫、翻、亂、疫、宅」，顯示台灣2300萬民眾在蔡政府執政下，一點都不快樂，因為蔡政府的強項就是「口號治國」，所謂「超前部署」早就淪於「超後執行」，蔡政府的專長是以文青創新口號，利用大內宣、培植側翼網軍帶風向，講的跟真的一樣，讓一般民眾信以為真，例如民眾以為政府對防疫超前部署，但到疫情擴大惡化後，全民才突然發現缺疫苗、缺藥品、缺快篩。

曾銘宗說，疫情已經準備了兩年時間，新加坡、韓國都示範給我們看，但是政府卻連參考、跟進都不會，因為政府太傲慢，白白浪費兩年的時間。他並向陳時中喊話說，「你們心會安嗎？對得起善良的老百姓嗎？」

曾銘宗也說，蔡政府執政造成6次大停電，頻率越來越高、範圍越來越大，相較2018年每戶平均停電次數為0.22次，去年增加到1.09次，代表每一戶都有停電經驗，頻率是過去5倍之多，蔡政府宣稱「不缺電、穩定供電」是在開什麼玩笑？呼籲蔡政府儘速承認能源政策錯誤，提出改善方案。

萬美玲批評，蔡政府宣稱台灣國際能見度創下高峰，實際上任內斷交8國，另外還有岌岌可危的國家；蔡英文宣稱重視孩子們的未來，但是新課綱改革、要不到防疫物資就是她給人民的大禮嗎？