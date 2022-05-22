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民進黨職選舉今登場！立委紛勸快投票　有人喊「擠不進去」

▲▼民進黨黨職選舉。（圖／翻攝民進黨立委趙天麟臉書）

▲民進黨黨職選舉。（圖／翻攝民進黨立委趙天麟臉書）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨黨職選舉22日登記，將選出新任全國黨代表、市黨員代表，以及各縣市黨部主委，時間將至下午4點，黨主席蔡英文已至新北市中和孫氏宗祠完成投票，不少綠營官員也在臉書貼出照片，呼籲黨員踴躍投票，其中，立委蔡易餘還因身形壯碩，直言「快擠不進去圈票處了」。

立委趙天麟說，自己一早便出發為兩年一次的黨職選舉投票，這一次各個投開票所都按照生日月份分流投票，也遵守量測體溫、手部消毒及全程配戴口罩 等防疫規定，希望黨員放心，出門投票，共同延續民主的價值。

立委郭國文也提醒，今日投票時間到下午4點 為止。希望還沒投票的朋友，趕緊把握時間到投票所去投票。

蔡易餘則笑喊他快擠不進去圈票處，網友則紛紛留言，「圈票處應該表示只給幾公斤以下入內」、「需要友善空間」、「看就知道是圈票處設計不良！」

▲▼民進黨立委蔡易餘。（圖／翻攝臉書）

▲民進黨立委蔡易餘。（圖／翻攝臉書）

民進黨今選出的新任全國黨代表、市黨員代表，以及各縣市黨部主委後，7月份就會召開全國黨代表大會，針對中執委、中常委與中評委進行改選，這意味著5月的結果，牽動7月份權力核心的改選，更意味黨內各派系勢力勢必有所變動，備受關注。

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