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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「馬英九自我矮化、配合中共一中框架」　民進黨：國際笑柄

▲▼馬英九替北一女熱音社成發宣傳倒數。（圖／翻攝自Instagram／tfgrc27_vivus）

▲馬英九。（資料照／翻攝自Instagram／tfgrc27_vivus）

記者陶本和／台北報導

針對台灣參與世界衛生大會（WHA）的議題，前總統馬英九宣稱，「因為支持『一中各表的九二共識』，所以8年我國年年收到WHO邀請」，民進黨表示不以為然，馬英九竟以矮化自己、配合中共的一中框架，來加入世界衛生大會為榮。

民進黨表示，台灣完整參與「世界衛生組織」(WHO)，是基於全球公衛及防疫體系不容有漏洞及破口，台灣的防疫經驗也有助於貢獻國際醫衛及全球防疫合作，完全符合全人類衛生的共同利益，也是舉世認同的合理訴求。

民進黨指出，不僅美國政府強烈主張世界衛生組織（WHO）以觀察員身分邀請台灣參與， 包含歐洲議會在內，共有34國，1504位國會議員也致函世界衛生組織，強力聲援台灣出席WHA。

不過，民進黨表示，當世界諸多國家紛紛為台灣發聲、幫助台灣參與世界衛生大會，台灣卻出了一個前總統不顧公平正義與國家尊嚴，自以為驕傲地以受到中共幫助才能加入WHA為榮。

民進黨指出，在全球疫情嚴峻的當下，馬英九至今仍然持續配合中共的兩岸論述主旋律，倡議毫無共識、不合時宜的「九二共識」，不僅無法解決當前兩岸問題，在全球民主國家聲援台灣參加WHA之際，馬英九此舉簡直是徹底自我矮化並徒留國際笑柄。

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