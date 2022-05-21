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來自熱帶適應旱灌　南投信義鄉紅玉甜桃種出好錢景

▲廣受好評的信義鄉紅玉甜桃進入5月產季（下同）。（圖／南投縣政府提供）

▲廣受好評的信義鄉紅玉甜桃進入5月產季（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

每年5月是信義鄉地利村紅玉甜桃的產季，富含蜂蜜香味的脆甜口感，推出後大受市場歡迎，近幾年在鄉公所大力推廣輔導下，不但成立產銷班推廣農民種植，漸漸打開知名度，鄉公所也推出「布農甜桃」品牌，已成為當地新興經濟作物。

種植3分地紅玉甜桃的農民金雅惠表示，他從3年前開始種植，今年剛好是第一次採收，雖然果實產量還不穩定，但是市場反應很好，尤其種植紅玉甜桃果樹不費地力，很適合地利村的砂礫土質，加上5月產季可避開颱風季節及其他水果的盛產季節，採摘、果實分級裝箱後常是供不應求，下一代年輕人也會返鄉幫忙，對於原民偏鄉部落來說，算是很值得推廣種植的農作物。

▲廣受好評的信義鄉紅玉甜桃進入5月產季。（圖／南投縣政府提供）

▲廣受好評的信義鄉紅玉甜桃進入5月產季。（圖／南投縣政府提供）

信義鄉公所林姓技士則指出，地利村因位處山坡地影響，7至10月間常有焚風，加上地力不肥，使當地農業環境較為嚴峻，約9年前有農友開始栽種熱帶的紅玉甜桃，因能適應旱灌與土壤情況，不僅脆口多汁，還很耐放，成效不錯，陸續吸引當地農友跟進，起初栽種僅幾分地，現已增加到15公頃，對地利村各部落來說，也是相當有發展潛力的果樹作物。

▲廣受好評的信義鄉紅玉甜桃進入5月產季。（圖／南投縣政府提供）

金雅惠表示，紅玉甜桃不像一般的水蜜桃，存放時間較久，口感也較脆，加上紅色的外觀很討喜，特級果實可達5至6斤重，5斤裝依果實大小，售價約在500元至900元。

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