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南投+22！某國小師與台東友聚餐確診　學校81人緊急快篩2陽性

▲南投市和信義鄉各再傳一國小師生確診，衛生局緊急前往進行快篩。（圖／南投縣政府提供）

▲南投市和信義鄉各再傳一國小師生確診，衛生局緊急前往進行快篩。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府今天公布新增22例確診個案，另有4例為外縣市個案，已轉回當地衛生局，其中31歲信義鄉男子（案49573）為該鄉某國小教師，已接種3劑疫苗，為台東縣確診個案的朋友，22日接獲朋友通知曾與確診者同桌吃飯，至診所快篩陽性，至醫院採檢PCR結果陽性（CT值19.3），目前收治集中檢疫所隔離。

縣府衛生局今天上午也立即指派信義鄉衛生所醫護人員前往校園，截至11時篩檢人數共計83人，快篩結果陰性81人、2人陽性，已送醫院進行PCR採檢。

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▲南投市確診11歲女學童（案 49575）近日曾赴補習班和美語班上課。（圖／南投縣政府提供）

▲南投市確診11歲女學童（案 49575）近日曾赴補習班和美語班上課。（圖／南投縣政府提供）

另一南投市11歲確診女學童（案 49575），尚未接種疫苗，因28歲叔叔（案48551）疑被22日宣布確診的28歲女美髮師（案46430）傳染，匡列為密切接觸者，安排快篩和採檢PCR結果皆陽性（CT值15.19），已收治集中檢疫所隔離；衛生局立即指派南投市衛生所醫護人員於今上午8時30分前往校園，協助校方進行密切接觸者快篩，採檢人數共計36人，所幸快篩結果皆陰性。

今天確診者中還有一名16歲南投市青少年（案50692）、已接種2劑BNT疫苗，其未打疫苗的43歲父親（案44567）、只打一劑的35歲母（案46431）、5歲弟弟（案42092）皆已確診，16日起居家隔離、22日也出現咳嗽、發燒，快篩並安排PCR採檢皆為陽性（CT值14.5），一家四口都已收治集中檢疫所隔離。

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