林務局培育部落小木匠　國產材手作品傳承原民文化

▲南投林管處邀請信義鄉4部落國小師生參與國產材使用創作課程（下同）。（圖／林務局南投林管處提供）

記者高堂堯／南投報導

林務局南投林管處為提升部落木工技藝搭配國產材利用，特別為信義鄉4個部落國小生規劃「森林敲敲畫-小木匠養成班」訓練課程，希望透過林產物創作，並運用電絡燙金開發部落特色之林產品，進而培養部落小學生木工技藝與興趣，並讓部落居民了解森林林產物的功能。

活動當天由林管處丹大工作站熱悉木作的人員組成講師團，前往教導人和、地利、潭南及雙龍等部落國小學生，擺脫傳統刻板創作，以原民角度製作木工面紙盒與繪畫設計，以及電絡燙金，也讓學生了解森林的功能、如何利用國產材柳杉的加工利用加以改造；學童經親手將國產柳杉木材，進行砂磨、膠合後，再將心目中的森林電烙燙金在木製面紙盒表面，每個人都成就感十足。

地利國小學生全知恩特別拿著自己的木作品、說明他的創作理念：選擇綠色為燙金紙顏色，表達祖先和族人常年居住在山林周邊、與樹木為鄰，作品上畫了高山、河流、花草樹木，以及許多野生動物，訴說他住在地利村、隔著濁水溪可遠望雙龍村的後山，周遭有許多野生動物出沒，提醒人們要隨時愛護森林資源；他也感謝林務局人員的指導、告訴他們國產木材的好處，也提醒防範森林火災及保護森林的重要。

南投林管處表示，將會持續輔導部落小木匠後續課程，培育部落的木工技藝創新與文創發展，進而達成與原住民共同守護森林的目標，並增加森林的碳滙功能，為氣候變遷與極端氣候盡一份心力。