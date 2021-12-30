信義鄉農會「踏雪尋梅」開鑼　千人梅子泡菜DIY邀國人南投賞梅

▲2021信義鄉農會年度盛事「踏雪尋梅」開跑（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

信義鄉農會年度盛會「踏雪尋梅」花季饗宴，26日在梅子夢工廠登場，而今年也是農會酒莊20周年，當天以梅子泡菜千人同場DIY活動掀起最高潮，還搭配茶席品茗、千份美食兌換券，讓參加者免費大啖在地特色美味料理的園遊會，更有連串精彩歌舞演出與雪白梅林爭艷，吸引大批遊客前往賞花、嘗鮮、品好茶。

「承香二十」2021年信義鄉踏雪尋梅開鑼日盛會，由鄉農會總幹事何建中、理事長籃明憲、常務監事黃志輝共同主持，縣府祕書長洪瑞智、信義鄉長全志堅、縣議員陳淑惠、前農委會主委陳志清都出席，南投縣農會、南投市農會、水里、仁愛鄉農會、集集鎮農會等總幹事也到場祝賀。

活動現場安排桐林國小、信義鄉樂齡學習中心、桐林家政班及希娜巴嵐國小大小朋友精彩的森巴鼓舞、鑼鼓紙馬陣及原住民舞樂演唱等表演；上千名貴賓及遊客更一起進行「梅子泡菜DIY」，以信義鄉高海拔栽種的高麗菜為主要原料，搭配梅子夢工廠自行研發的「吱吱醬」（梅子酸辣醬），人人使出渾身解數將高麗菜鮮蔬搖晃揉捏出水，再加入梅子酸辣醬，最後裝罐大功告成。

洪瑞智指出，「踏雪尋梅」是南投花卉嘉年華系列活動的重頭戲，而信義及水里、仁愛鄉賞梅熱潮可望在明年元旦連假進入高峰，信義鄉農會還將在明年1月9日於牛稠坑柳家梅園舉辦主題日，包括最受歡迎的「親子同樂-橡木桶」趣味活動，以及「甜蜜負擔-夫妻揹負」競賽，歡迎各地遊客把握最佳賞梅花期，踴躍到南投縣各個賞梅區遊賞，並採購品嘗特色農產與美食。

洪瑞智於活動中也頒發賀匾給2021年玉山冬季優良茶特等獎得主巫佩珊，並邀請會來賓及頭等一獎、頭等二獎及頭等獎的共同得主陳紫靜合影。



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