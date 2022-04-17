花蓮父母南投探親傳染女兒　女婿打3劑陰轉陽

▲遭花蓮父母探親時傳染的南投市確診婦人（案29534），其夫（案33728）打滿3劑仍陰轉陽確診。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府今日公佈2例確診個案（案34219、案33728），其中案33728為日前遭花蓮確診父母探親時傳染的南投市58歲婦人（案29534）之夫，且打了3劑仍陰轉陽，案34219的南投市男子也是被16日公布的確診妻子（案33378）傳染；另昨天信義鄉地利村傳2名登山補給員確診，全村經快篩、清消後，所幸690人全屬陰性。

南投縣衛生局指出，案33728為65歲南投市男性，無接種疫苗亦無症狀，且無公共足跡史，其感染源不明的妻子（案33378）昨公布後，衛生局立刻安排他進行PCR採檢陽性（Ct值20.9），已收治集中檢疫所隔離；密切接觸者與其妻相同，家屬共計5名（女兒、女婿和孫子），所幸PCR採檢報告皆為陰性，已匡列居家隔離。

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▲感染源不明的南投市婦人（案33378）傳染其丈夫（案33728），其夫今宣布確診。（圖／南投縣政府提供）

案34219則為59歲南投市男性，已接種3劑疫苗，為南投市確診的58歲資深照服員（案29534）的先生，因確診的花蓮岳父母來南投探望而傳染其妻；他12日當天原本PCR陰性匡列居家隔離，但16日就出現咳嗽、發燒症狀，經PCR採檢陽性（Ct值13.7），已收治集中檢疫所隔離，所幸居家隔離期間為獨居、無密切接觸者，亦無公共足跡史。

▲▼信義鄉地利村挑燈夜戰，進行全面快篩和清消工作。（圖／南投縣政府提供）

而南投縣信義鄉地利村16日傳2名登山隊補給員確診，南投縣衛生局緊急採「快速圍堵」處理策略，昨下午1時起針對地利村居民及懷疑有足跡接觸史的民眾，設站提供大規模社區快篩檢查；原定下午5時結束，但信義鄉衛生所主任史皓偉主動延長至夜間9時，最終結果是690位都是陰性，衛生局表示，針對地利社區的疫情可稍放心，仍提醒民眾自我做好健康監測。