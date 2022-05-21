台東縣培訓森林公園解說員　帶您深度認識卑南溪國家濕地

▲台東縣政府培訓森林公園解說員。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為推動濕地保育工作，帶領遊客深度認識台東森林公園，台東縣政府於21日舉辦台東森林公園解說員培訓課程，吸引近30位民眾報名參與，縣府農業處表示，凡完成為期3天室內外課程及考試通過的解說員，即成為台東森林公園解說導覽主力，日後遊客可向縣府或台東縣解說協會申請預約導覽解說。

台東縣長饒慶鈴表示，台東擁有豐沛的觀光資源，為能達到最高效益及因應後疫情時代帶來遊客人潮，有效推廣行銷台東，一定要讓旅客能深度體驗，以台東森林公園為例，園區占地約280公頃，既屬於保安林地，又是卑南溪口國家級濕地的一部分，自然生態豐富，環境優美，台東人假日休閒最喜歡到森林公園吸收芬多精，常吸引外地遊客慕名而來，更在此打卡，但是園區沒有專業導覽人員，遊客只能走馬看花，因此縣府特別委託台東縣解說協會開班授課，透過培訓方式，成立專業解說團隊，為遊客服務，讓遊客深入了解園區豐富生態及歷史。

縣府農業處長許家豪開訓時到場勉勵學員，並表示期望透過導覽解說，讓遊客更完整地認識台東森林公園，學員受訓完成後，以專業解說技巧，詮釋地方文化，必定是最佳的觀光旅遊推手，歡迎全國旅客多來台東森林公園，及向台東縣解說協會預約解說員。

授課講師之一的台東縣解說協會常務理事謝劍飛表示，常有外地旅遊團向協會洽詢，希望能有解說員為團客做解說服務，但是之前並沒有專責的解說員，所以培訓工作是非常必要的。謝劍飛進一步指出，協會聘請的師資相當專業，授課內容有濕地植物與生態、卑南溪人文聚落話古今、濕地前生今世、解說技巧、地質變動看台灣、自然素材運用、族群文化與生態關係等，內容精彩豐富，讓志工、導覽解說人員對導覽工作能有更精確、更深入了解並有助提升導覽服務品質，能拓展台東觀光產業之發展。

農業處林務科說明，解說員培訓課程分3天辦理。除室內課，同時到戶外認識整個森林公園及周遭環境、景點，結束後進行測驗，合格者正式成為解說員。