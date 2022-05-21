陸「原地靜止」大風吹！　天津22日起全員核酸檢測

▲疫情爆發後，天津已經多次進行全員核酸檢測。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

上海疫情才剛趨緩，預計六月初即將全體社會面清零，讓民眾害怕的「原地靜止」再次大風吹，這次輪到天津。當地疫情防控指揮部今（21日）最新公告，從明天22日起全市人員不能流動，進行新一輪全員核酸檢測。外界關注，所謂「原地靜止」是否發展成「封城」還得看檢疫情況。

根據天津衛健委今公佈數字，2022年5月20日0-24時，天津市新增6例本土新冠肺炎確診病例。無新增境外輸入性新冠肺炎確診病例。新增17例本土無症狀感染者，無新增境外輸入無症狀感染者。

由於，天津緊鄰北京，牽動京城保衛戰成果。天津市疫情防控指揮部發布第13號通告，為了找出人群潛在風險，阻斷新冠病毒傳播鏈條，市疫情防控指揮部決定，將在全市範圍繼續開展新一輪全員核酸檢測。

▲天津又出現部分Omicron本土疫情。（圖／CFP）

該通告規定，一、5月22日(周日)6時起，凡是居住在天津市的全體居民，在當時居住地保持原地相對靜止，根據各區防控指揮部的統籌部署和街道(鎮)、社區(村)的組織安排，到指定地點及時主動配合進行核酸檢測。

二、全市各級機關、各級各類企事業單位要支持和保障人民群眾參加全員核酸檢測。各區防控指揮部負責制定本區核酸檢測篩查具體實施方案，嚴格落實責任，完善保障措施，提高工作效率，真正做到“應檢盡檢、不落一戶、不漏一人”，確保高質量、高效率完成全員核酸檢測工作。

三、對於接種新冠病毒疫苗後48小時內人員，暫不安排參加此次核酸檢測，各區提前做好備案統計，妥善安排後續檢測。對於疫情防控、核酸采樣檢測和城市運行保障相關工作人員，各區做好安排，保障工作出行。

四、凡是未在規定時間內參加核酸檢測的居民，「健康碼」調整為「橙碼」，完成核酸檢測且結果呈陰性後轉為「綠碼」。



