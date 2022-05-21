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驚魂！數學科一考生不適「快篩陽」後送　會考首日3320人確診

▲▼國中會考週末登場，新北市舉行防疫演練。（圖／新北教育局提供）

▲國中會考今天登場，連江縣一名考生在數學科考完後快篩陽性被後送。（圖／新北教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

國中教育會考今（21日）起登場並一連舉行兩天，今年共有近20萬人報名，教育部表示，截至今天第二節數學科考試為止，確診、快篩陽性未經PCR採檢及未獲PCR檢驗結果者共3320名考生，而數學考試時，共有4601人使用551間第二類備用試場，佔教育部準備2845間二類備用試場的19.36％，其中連江縣一名考生因身體不適而快篩陽性，考場已將考生後送，上述確診考生將參加6月4、5日的補考。

今年國中會考共19萬9318人（含大陸試場）報考，為少子化衝擊以來首度跌破20萬人，今天第一天第二節考數學，共有19萬8819人報考，缺考人數3051人，比第一節數學增加317人，缺考率1.56%，其中又以台北考區缺考781人最多，其次為新北考區704人，其中新北比第一節課的505人增加近200人缺考。

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教育部闈外辦公室主任王延煌說，截至今天早上第一節社會科考試前，確診、快篩陽性未經PCR採檢及未獲PCR檢驗共有3320人，其中包括6名考生在家快篩陽性而未參加考試，而在第二節社會科考試時，共有4601人使用551間第二類備用試場，比社會科時增加11人，佔教育部準備2845間二類備用試場的19.36％。

此外，王延煌表示，在今天數學科結束後，連江縣一考生身體不適，經家長要求進行快篩為陽性反應，考場依規定將考生後送。

教育部補充說明，今早第二節共有4561人在第二類備用試場應考，包括居家隔離2032人、居家檢疫2人、自主防疫2519人，還有現場出現發燒或呼吸道症狀48人；而開設551間第二類備用試場，包括居家隔離者293間、居家檢疫者2間、自主防疫者223間、現場出現發燒或呼吸道症狀者33間。
 

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