國中會考首日370件違規　「這類違規最多」超過2成

▲國中會考首日，教育部初步統計累計370件違規。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

國中教育會考第一天考試在稍早落幕，根據教育部初步統計，今（21日）四科考科當中，總計有370件違規，包括一般違規行為358件，一般舞弊或嚴重違規行為12件，一般違規以「提前翻閱試題或考試鈴響仍作答」最多共78件，佔全部違規2成，而嚴重違規則包括故意損壞題本或提前離開試場等類型，實際內容仍待教育部公佈。

今年國中會考共19萬9318人（含大陸試場）報考，根據教育部統計，今年缺考率在1.40%（社會科）到1.69%（寫作測驗），缺考人數最多也是寫作測驗的3307人，其中又以台北市872人缺考最多，其次為新北市761人。

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▲國中會考桃園考區第二類備用試場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

而根據教育部統計，截至今天第四節寫作測驗為止，確診、快篩陽性未經PCR採檢及未獲PCR檢驗結果者共3322名考生，而今天第四節共有4648人在第二類備用試場應考，包括居家隔離2032人、居家檢疫2人、自主防疫2519人，還有現場出現發燒或呼吸道症狀95人；而開設586間第二類備用試場，包括居家隔離者300間、居家檢疫者2間、自主防疫者223間、現場出現發燒或呼吸道症狀者61間。

另根據教育部初步統計，會考第一天總計有370件違規，包括一般違規行為358件，一般舞弊或嚴重違規行為12件，一般違規以「提前翻閱試題或考試鈴響仍作答」最多共78件，佔全部違規2成，其次為考試期間放置行動手機或穿戴式裝置被監試委員發現共47件，接著則是考試時手機或穿戴式裝置發出聲響28件。

至於一般舞弊或嚴重違規行為共12件，違規樣態包括提前翻開試題本、故意損毀試題本作標記，以及考試提前離場經制止後仍強行出場。

