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「Youth Camp玉山行」活動　暑假帶領青少年體驗山林

▲「2022年國家公園Youth Camp-玉山行」活動報名開跑（下同）。（圖／玉山國家公園管理處提供）

▲「2022年國家公園Youth Camp-玉山行」活動報名開跑（下同）。（圖／玉山國家公園管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

去年受新冠肺炎疫情影響，渴望山林的莘莘學子無法如期深入玉山、探索高山之美，難掩失望之情，玉山國家公園管理處因此將於7月6至8日（週三至五）推出「Youth Camp玉山行」活動，帶領青少年學子登上台灣最高峰，也認識並守護國家公園之美。

玉管處指出，「2022年國家公園Youth Camp」計畫特別針對10至12年級（高中職專科）的青少年規劃「玉山行」營隊活動，前往西北園區、於海拔2610公尺暨體感溫度最舒服的塔塔加起步，穿越高海拔原野林相，在歷經曲折碎石山徑起伏後，攀登至海拔3952公尺的玉山主峰。

▲「2022年國家公園Youth Camp-玉山行」活動報名開跑。（圖／玉山國家公園管理處提供）

玉管處表示，本次活動也特別安排無痕山林（LNT）、炊事技能及初級地圖判釋等山野專業技能、知識課程，期待透過攀登及親近玉山，培養山野探索能力，並在過程中學習與夥伴互助、扶持，建立青少年正確登山觀念，同時認識玉山國家公園的自然生態及人文歷史，進而從體驗與行動中，共同學習保護生態環境。

▲「2022年國家公園Youth Camp-玉山行」活動報名開跑。（圖／玉山國家公園管理處提供）

玉管處歡迎有意參加活動的學子，在即將到來的暑假暫離疫情帶來的焦慮、拋開學校繁重的課業及考試壓力，呼朋引伴到山林裡走走，可透過玉山國家公園線上報名系統（http://apply.ysnp.gov.tw），把握有限的名額儘早報名，報名日期即日起至6月10日下午5時止，活動詳情請逕至玉管處官網查看報名簡章。

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