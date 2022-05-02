台北今15.1度「8年來5月最低溫」！　玉山隔11年再降5月雪

▲玉山隔了11年下起5月雪。（圖／氣象局提供，下同）



記者許展溢／台北報導

受東北季風和南方雲系影響，今（2日）各地除有雨外，天氣偏涼爽，台北站清晨觀測到15.1度低溫，氣象局表示，這是8年以來的5月新低，另玉山今下午飄起雪，是1990年以來第5次5月雪。

都5月了台北站觀測到15度氣溫算正常？氣象局資深預報員劉宇其說明，今各地南方雲系影響，加上東北季風，涼空氣下來，各地天氣涼爽，根據統計資料上次出現15.1度已是8年前（2014年），前1年2013年5月則出現過14.4度。

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▲台北今15.1度創8年來5月最低溫。

劉宇其表示，今天出現15.1度，確實是2014以來5月最低的溫度，但從明天開始東北季風逐漸減弱，溫度會慢慢回升，不過清晨可能各地溫度還是有機會落在20度左右或以下，5月最低溫1917年出現過10度。

另外，今下午1點30分玉山下起雪，持續至下午2點，共約30分鐘，積雪約0.5公分，在2點10分左右轉降雨。但這次沒有觀測到零度就有雪，劉宇其解釋，主要是東北季風，讓天氣偏涼，且南方雲系影響下，「水氣非常深厚」，雖玉山站溫度沒低於零度以下，但高空有相當多的水氣，還沒溶解過程，就先落在玉山地面，統計最晚降雪記錄出現在1955年5月31日，因此今5月2日並沒有破任何紀錄。