玉山志工巡山屋墜谷亡！消防救難隊冒雨救援　徒步2天揹他回家

記者高堂堯／南投報導

一行4人的玉山國家公園管理處保育志工團隊，日前從信義東埔入山，準備前往大水窟山屋巡查，69歲志工黃姓男子不幸於中央金礦山屋往杜鵑營地方向墜谷，儘管當下意識清楚，但頭部撕裂傷、手腳疼痛疑似骨折及多處擦挫傷，傷勢嚴重，不幸過世；因天候惡劣、路途遙遠，南投縣消防救難隊費時超過2天才在今天中午將黃男的大體運至東埔登山口，讓他回家安息。

▲玉山國家公園黃姓保育志工不幸於中央金礦山屋墜谷身亡，救難隊以人力接駁方式送大體下山（下同）。（圖／南投縣消防局提供）

南投縣消防局119於1日上午10時46分接獲報案、請求救援，但11時33分再獲報黃男已無生命徵象，隊友持續CPR急救也回生乏術；南投消防第三大隊分析研判，直昇機因氣象惡劣無法執行吊掛作業，且氣象預測山區會持續下雨數日，隨即派遣第一梯救援人員，包含消防4人、山搜義消1人及玉管處1人於中午1時30分整隊出發，估計須2工作天才能抵達事故點。

同時為克服氣象不確定因素，玉管處及家屬亦雇請4名協作加入救援，負責在直昇機因氣象無法起飛執行任務時，以人力接駁方式將遺體揹運下山；救援人員不畏天候惡劣，於2日的下午5時左右即火速抵達中央金礦山屋，與玉管處保育志工會合，並將遺體做妥善安置。

南投縣消防局指出，今天日凌晨4時山區持續飄雨，救援人員起身將遺體做固定後，採揹負方式接駁下撤；地面支援人員（消防1人、玉山義消10人、東埔派出所1人、山警4人）同時趕往現場協助接駁，終於在中午13時9分順利將遺體運抵至東埔登山口，交由警方及家屬處理，完成本次救援任務。