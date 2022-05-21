直擊「棕熊捕鮭」嗨翻自拍　3遊客慘了！被抓去關又罰9萬

記者吳美依／綜合報導

阿拉斯加卡特邁國家公園（Katmai Park）發生離譜事件，3名遊客酒過三巡、興致高昂，竟偏離官方規劃路徑，擅闖保護區，甚至涉水靠近正在捕鮭魚的棕熊，只為了自拍留念。他們如今各被判處入獄7-10天、緩刑1年，每人還需繳交3000美元（約新台幣9萬元）罰款，而且1年內禁止進入美國任何一座國家公園。

56歲的大衛（David Engelman）、54歲的羅納德（Ronald J. Engelman）及30歲的史蒂芬（Steven Thomas）竟大膽騷擾棕熊，誇張行徑被國家公園的網路攝影機拍下。當時，一名熱心網友正好在家觀看線上直播，發現後立刻通報當局。

▲遊客擅闖卡特邁國家公園（Katmai Park）保護區，涉水靠近棕熊，只為了自拍。（圖／翻攝自YouTube／erum chad）



國家公園負責人斯特姆（Mark Sturm）直言，「這些人行為不慎，把自己置身於極大危險中。棕熊非常兇猛，也是具領域性的掠食者，尤其集中精神捕食遷徙鮭魚的時候，這件事情很可能以最糟糕的方式結束。」

律師塔克（S. Lane Tucker）也說，3名被告的行為不僅危及其他遊客、國家公園工作人員，甚至棕熊的性命，因為如果自拍行為釀成死傷，這些動物將被人道毀滅，該區域的旅遊業也會受到負面影響。

事實上，本案發生於2018年秋天，但國家公園管理局近日才透過酒吧監視器畫面，確認3人身分。而罰款將捐給協助國家公園營運的NGO組織卡特邁自然保護協會（Katmai Conservancy）。