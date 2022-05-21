鍋貼店裡「掐頸猛晃」虐待...貓哀嚎　員工制止被嗆「每天來亂」

▲陳男帶著寵物貓出門用餐，卻徒手掐住貓咪脖子大力搖晃，遭店員制止還反罵「X你娘」，並恫稱「每天到店裡亂」。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）



記者蔡怡萍／南投報導

南投一名陳姓男子帶著自己的寵物貓到連鎖鍋貼店用餐，期間男子竟用手掐住貓咪脖子左右晃動，導致貓咪不舒服大叫，店員看不下去上前制止，陳男卻反朝著店員連飆「X」、「X你娘X歪」等穢語，還出言「我會每天來店裡跟妳們亂」（台語），南投地院審理後依恐嚇罪判陳拘役20日，可易科罰金。

陳姓男子去年10月3日晚間，與妻子帶著自家的寵物貓到南投一間鍋貼店用餐，他突然不明原因動手掐住貓咪脖子，還大力左右晃動，貓咪因而放聲大叫、驚動到店內員工與顧客，店員上前勸阻希望陳不要這樣對待貓咪，不料陳男惱羞成怒、用手指著店員怒罵「X」、「X你娘X歪」等髒話後，憤而騎機車離開。

但過沒多久， 心有不甘的陳男又掉頭回到店內，再指著店員以台語叫嚷「你們要給我交代，不然我跟妳講，我會每天來店裡消費啦，我會來這裡跟妳們亂」，店家害怕陳做出什麼瘋狂舉動，馬上報警處理。

陳男到案坦承有與店員發生口角，但否認有何犯行，辯稱是對方亂說他虐貓，他一氣之下有罵對方神經病，但沒罵三字經，所說「每天來消費」也只是表示還會來用餐而已，不具恐嚇意圖。

不過，陳男在店內大鬧失序的行為，早就被店內監視器全都錄，南投地院參照相關證據與其他證人所言，認為陳男確實有出言怒罵、恐嚇，使店家心生恐懼之聯想，陳未能理性控制自身情緒，公開飆罵且以恫嚇的言語危害他人情緒，依恐嚇罪判拘役20日，易科罰金以一千折算1日。