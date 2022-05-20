　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

行車糾紛嗆「讓你全家死光光」　下秒持瓦斯槍猛打...火爆男慘了

▲▼開車,駕駛,行車,三寶。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲張男駕駛小客車行經大同區鄭州路、環河北路口與邱姓駕駛發生行車糾紛，竟嗆聲拿瓦斯槍毆打。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

真的火氣很大！張姓男子駕駛小客車行經北市大同區鄭州路、環河北路口，與駕駛小客車的邱姓駕駛發生行車糾紛，張男竟直接在車上嗆：「如果不停車，就讓你全家死光光」，邱心生畏懼加速往前，竟遭追上，火爆的張男直接拿出瓦斯槍朝邱揮打，導致他牙齦挫傷等傷害。士林地院審結，依犯恐嚇危害安全罪，處拘役50日，緩刑3年。

判決指出，去年8月31日下午3時許，張男駕駛自小客車，行經台北市大同區鄭州路、環河北路口，與駕駛小客車邱男發生行車糾紛，怒氣沖沖的張男，在車上直接對著邱恫稱：「如果不停車，就讓你全家死光光」等，邱男將車輛向前駛進水門內空地，張男立刻加速追上。

雙方下車進行協調，張男竟直接拿出瓦斯槍朝邱男臉部揮打，導致右嘴挫擦傷、牙齦挫傷等傷害，邱男擔心會有生命危險，立刻開車離去，同時報警處理。

警方經調閱監視器，循線追查，在同年9月2日下午，到張男板橋住家搜索，當場扣得犯罪用瓦斯槍，全案移送地檢署偵辦，張男被依傷害等罪起訴。

法官審酌張男犯後坦承犯罪，也與邱男達成民事和解履行完竣，且撤回傷害告訴，依犯恐嚇危害安全罪，處拘役50日，可易科罰金5萬，緩刑3年、扣案瓦斯槍1支，沒收。

►零負擔的內衣在這裡！平均一件才153元

ET快訊
Omicron在物體表面活更久！　附著「1材質」至少能活10
快訊／徐巧芯道歉了！　呱吉還原始末
LIVE／賈永婕再出手救嬰幼兒　20縣市遠距教學一次看
反骨雙胞胎「卸掉濃妝」爆反差！　清純模樣被挖出
賈永婕出手！　一聽需求心碎了：先進台灣吧
快訊／「鋼管辣女警」道歉了！　遭爆上班拍抖音IG照全刪除
普丁慘了！　專家曝「2情況」將引爆政變
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

九份阿北又出事！送陌生人嫁妝50萬現金　昨卡家中水槽動不了

快訊／桃園女快篩陽吃化痰藥後倒地亡　檢將化驗追查真正死因

快訊／高雄大寮4樓透天厝火警　濃煙竄天民眾受困陽台

行車糾紛嗆「讓你全家死光光」　下秒持瓦斯槍猛打...火爆男慘了

潛入工程行偷金牌　監視器「LIVE直播」員工衝現場逮人

女同志酒醉下體痛醒！　睜眼見「老闆脫光壓身上」還問：喜歡嗎

醉男騎車遭攔下！還嗆「哪有差？」 這句話讓波麗士怒了

被爆上班拍抖音！「鋼管辣女警」心累刪舞照　限動連3次對不起

機車險擦撞！他被安全帽爆砸　2男打完就跑...辯「對方口氣差」

曾性侵女藝人幫傭！「孤狼淫賊」盜富商500萬栽了　法官裁定收押

他快篩朋友安慰是感冒　下秒「啊！COVID-19」

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

迷你哥吉拉超酷餵食器　3隻排排站吃螞蟻buffet

《浪姐3》主題曲公布！鄭秀妍C位秀舞技　「領吳謹言跳女團舞」..30位大咖神仙打架

「殘酷2選1」3毛孩全跑向媽　爸0票慘敗好落寞...白疼了！

雨天騎車死不穿雨衣！　他自豪：真正的淡水人

糗！毒男違停買花送女友　警勸導驚見毒品抓回警局

王婉霏Vivi健身前「肥胖大媽照」曝光！　生完3胎被劉畊宏鍛鍊：ViVi變vivi

醫護快瘋掉！確診值班慘況曝　她怒嗆陳時中：每天講幹話

Makiyo挺孕肚嫁人！選「520公證」　交往3月發現懷孕4月…老公秒求婚

九份阿北又出事！送陌生人嫁妝50萬現金　昨卡家中水槽動不了

快訊／桃園女快篩陽吃化痰藥後倒地亡　檢將化驗追查真正死因

快訊／高雄大寮4樓透天厝火警　濃煙竄天民眾受困陽台

行車糾紛嗆「讓你全家死光光」　下秒持瓦斯槍猛打...火爆男慘了

潛入工程行偷金牌　監視器「LIVE直播」員工衝現場逮人

女同志酒醉下體痛醒！　睜眼見「老闆脫光壓身上」還問：喜歡嗎

醉男騎車遭攔下！還嗆「哪有差？」 這句話讓波麗士怒了

被爆上班拍抖音！「鋼管辣女警」心累刪舞照　限動連3次對不起

機車險擦撞！他被安全帽爆砸　2男打完就跑...辯「對方口氣差」

曾性侵女藝人幫傭！「孤狼淫賊」盜富商500萬栽了　法官裁定收押

就是要520這天的好日子　員林戶所1hr湧6對新人登記結婚

向網路巨擘收費》賴祥蔚／爭取網路巨擘付費　要靠這三招

起薪最高60K　桃機徵才釋22職缺6月開放報名

蘇貞昌稱蔡英文就職6週年「有政府會做事」　侯友宜11字回應

學生確診數破11萬！停課一縣兩制　家長無所適從「黑人問號」　

河南商丘將建永久性方艙！耗費近6億　隔離點達1000間

癡癡守候只為牠！萌貓每天「會友私聊」　一窗之隔發展跨種族情誼

九份阿北又出事！送陌生人嫁妝50萬現金　昨卡家中水槽動不了

快訊／桃園女快篩陽吃化痰藥後倒地亡　檢將化驗追查真正死因

加拿大總理挺台參加WHA　外交部：持續爭取國際參與空間

社會熱門新聞

連千毅又盜圖被抓！　正妹當事人曝光嗆聲：匯1200萬道歉

確診破百萬奪千命　蔡英文等3人遭告發涉殺人罪

「鋼管辣女警」被爆違紀拍片　本人回應了

不滿狗兒子被咬死　持開山刀刺死狗媽媽

即／徐巧芯遭抹黑喊告！爆料者私信求饒

即／豪雨狂炸恆春半島　水淹民宅車拋錨

爆料人道歉文被揪2問題！徐巧芯：你先打給邱威傑辦公室？

即／安平運河驚見浮屍　年約20歲女性打撈上岸

台灣黑熊711遭槍殺埋屍　2獵人3萬交保

快訊／蘭陽大橋自撞！轎車燒到剩骨架

「國道休息站」被抄了　老司機哀嚎送情書惜惜

鋼管辣女警被爆上班拍抖音　限動連3次對不起

快訊／騎士剎車自摔倒地　遭客運「輾頭」慘死

淫賊匿跡8年再現　盜500萬辯：作夢

更多熱門

相關新聞

小三拒連結遭硬上　大叔辯更年期沒性慾

小三拒連結遭硬上　大叔辯更年期沒性慾

北市已婚陳姓男子與小三在內湖區同居數年，他不滿小三以下班太累為由拒絕發生性關係，竟「見笑轉生氣」拿2公升礦泉水直接潑其身上，更以暴力手段將牛仔褲及內褲扯下指侵。刑事部分陳男被依強制性交罪判3年8月，民事部分小三求償126萬餘元，但陳男狡辯已步入花甲之年更年期，沒有性慾。士林地院審結，判賠36萬，扣除犯罪補償金30萬，仍須賠6萬元。

拿遊戲角色誘少女拍露奶照　法律系宅宅栽了

拿遊戲角色誘少女拍露奶照　法律系宅宅栽了

涉詐領助理費333萬　潘懷宗曝喜訊拚緩刑

涉詐領助理費333萬　潘懷宗曝喜訊拚緩刑

攝影師付錢找少女拍裸照　做這些善事免關

攝影師付錢找少女拍裸照　做這些善事免關

15歲女與學長上U2激情　輕生獲救才知懷孕

15歲女與學長上U2激情　輕生獲救才知懷孕

關鍵字：

瓦斯槍恐嚇危害安全罪拘役士林地院

讀者迴響

熱門新聞

劉真6歲女兒「知道媽媽已不在了」

連千毅又盜圖被抓！　正妹當事人曝光嗆聲：匯1200萬道歉

男大生整形整到死　躺手術台遭放血30分鐘

廖老大取消訂位「反嗆報警阿」GG　消保官解答

確診關7天快篩陽能上班？勞動部解答

曾撂話退YouTube圈！　勾惡「IG無預警消失」回應了

研究發現：確診輕症者43％出現長久性後遺症

確診破百萬奪千命　蔡英文等3人遭告發涉殺人罪

打疫苗再感染獲超級免疫　專家曝1條件

不斷更新／21縣市高中以下採遠距教學

沙鹿破爛車庫屋成交7461萬被笑翻　土開曝：根本撿到寶

醫警告：喉嚨痛「3類食物別吃」！用它漱口止痛效果好

「鋼管辣女警」被爆違紀拍片　本人回應了

強尼戴普「前砲友」金髮女星出庭

洪偉明親姊染疫離世！

更多

最夯影音

更多
他快篩朋友安慰是感冒　下秒「啊！COVID-19」

他快篩朋友安慰是感冒　下秒「啊！COVID-19」
新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

迷你哥吉拉超酷餵食器　3隻排排站吃螞蟻buffet

迷你哥吉拉超酷餵食器　3隻排排站吃螞蟻buffet

《浪姐3》主題曲公布！鄭秀妍C位秀舞技　「領吳謹言跳女團舞」..30位大咖神仙打架

《浪姐3》主題曲公布！鄭秀妍C位秀舞技　「領吳謹言跳女團舞」..30位大咖神仙打架

「殘酷2選1」3毛孩全跑向媽　爸0票慘敗好落寞...白疼了！

「殘酷2選1」3毛孩全跑向媽　爸0票慘敗好落寞...白疼了！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面