行車糾紛嗆「讓你全家死光光」　下秒持瓦斯槍猛打...火爆男慘了

▲張男駕駛小客車行經大同區鄭州路、環河北路口與邱姓駕駛發生行車糾紛，竟嗆聲拿瓦斯槍毆打。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

真的火氣很大！張姓男子駕駛小客車行經北市大同區鄭州路、環河北路口，與駕駛小客車的邱姓駕駛發生行車糾紛，張男竟直接在車上嗆：「如果不停車，就讓你全家死光光」，邱心生畏懼加速往前，竟遭追上，火爆的張男直接拿出瓦斯槍朝邱揮打，導致他牙齦挫傷等傷害。士林地院審結，依犯恐嚇危害安全罪，處拘役50日，緩刑3年。

判決指出，去年8月31日下午3時許，張男駕駛自小客車，行經台北市大同區鄭州路、環河北路口，與駕駛小客車邱男發生行車糾紛，怒氣沖沖的張男，在車上直接對著邱恫稱：「如果不停車，就讓你全家死光光」等，邱男將車輛向前駛進水門內空地，張男立刻加速追上。

雙方下車進行協調，張男竟直接拿出瓦斯槍朝邱男臉部揮打，導致右嘴挫擦傷、牙齦挫傷等傷害，邱男擔心會有生命危險，立刻開車離去，同時報警處理。

警方經調閱監視器，循線追查，在同年9月2日下午，到張男板橋住家搜索，當場扣得犯罪用瓦斯槍，全案移送地檢署偵辦，張男被依傷害等罪起訴。

法官審酌張男犯後坦承犯罪，也與邱男達成民事和解履行完竣，且撤回傷害告訴，依犯恐嚇危害安全罪，處拘役50日，可易科罰金5萬，緩刑3年、扣案瓦斯槍1支，沒收。