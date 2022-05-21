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成美文化園疫情中愛心不減　愛心可頌送暖社福團體和弱勢族群

▲頂新和德文教基金會分送愛心可頌給彰化數百身障人士、獨老（下同）。（圖／成美文化園提供）

▲頂新和德文教基金會分送愛心可頌給彰化數百身障人士、獨老（下同）。（圖／成美文化園提供）

記者唐詠絮、高堂堯／彰化報導

永靖鄉成美文化園攜手同集團的頂新和德文教基金會，針對永靖、員林、二林、芳苑等地的社福機構分送3批愛心可頌麵包，造福許多發展遲緩兒童、獨居長者、身障者，不少孩子們拿到可頌後更是相當興奮；社福團體提及疫情讓他們困境雪上加霜，更感謝企業分送幸福。

成美文化園執行長章嘉和表示，17日分送800個可頌麵包到小嶺頂愛啟兒關懷協會、聖家啟智中心及愛加倍社區服務協會，19日也分送800個到永靖華山基金會及瑪喜樂社會福利基金會，24日還會送800個到彰化勵志中學（原少年輔育院），希望這項送暖行動，能讓更多人一起關心社會。

▲頂新和德文教基金會分送愛心可頌給彰化數百身障人士、獨老。（圖／成美文化園提供）

小嶺頂愛啟兒關懷協會指出，該協會主要協助15歲以上心智障礙學員學習技能，過去大部分收入是依靠接單代工、銷售自製果凍或創作襪子，受疫情影響，代工訂單幾乎停擺，過去熱銷的果凍銷量也大減；他們很感謝成美文化園捐贈可頌麵包，也歡迎外界捐贈酒精、漂白水或口罩等物資，或購買愛心果凍等產品，幫助這些身障學員自食其力。

▲頂新和德文教基金會分送愛心可頌給彰化數百身障人士、獨老。（圖／成美文化園提供）

位於員林的聖家啟智中心，目前提供0至6歲發展遲緩及身心障礙兒童，以及18至40歲身心障礙者日間生活照顧服務，部分孩子來自中低收入戶或單親家庭，該中心主任劉嘉琪也透露，為保護尚未施打疫苗的幼童，暫停外界人士參訪，捐款也因此減少，加上積極建構社區早療服務，近日出現多達600萬建物安全補強經費缺口，處境雪上加霜，急需各界伸出援手；獲贈的愛心可頌除讓服務對象做為點心享用，也讓他們帶回家與家人分享。

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