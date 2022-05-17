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「為水走5公里」公益健走活動　讓孩子學會珍惜水資源

▲「為水走5公里」活動。（圖／蒲公英希望基金會提供）

▲為了讓更多人珍惜水資源，蒲公英邀請企業、社區、學校能一起自主辦理「為水走5公里」一日健走活動。（圖／蒲公英希望基金會提供，下同）

生活中心／綜合報導

為了讓更多人珍惜水資源，並從生活中學會節約用水的好習慣，蒲公英希望基金會近日與台南東山國小、中華醫事科技大學合作，自主辦理「為水走5公里」一日健走活動，讓學生們趣味闖關的同時，還能透過體驗教育，了解環境永續的重要性，在後疫情時代，走出健康生活、珍惜水資源！

▲「為水走5公里」活動。（圖／蒲公英希望基金會提供）

▲「為水走5公里」一日健走活動，讓學生們趣味闖關的同時，還能透過體驗教育了解環境永續的重要性。

為什麼要走5公里？因為原住民部落離最近的水源頭往往有5公里之遙，而非洲小孩每天至少需走5公里，超過5小時才能取得生活用水，在過程中會遇到許多崎嶇路程等難題，因此活動設置5個關卡來模擬取水遇到的障礙，每個關卡不只有其設計的用意，還能讓學生每集到1點就增加一些成就感，鼓勵學生不斷前進。

▲「為水走5公里」活動。（圖／蒲公英希望基金會提供）

▲採取分組進行方式鼓勵學生遇到挫折時，互相鼓勵讓團隊持續前進。

台南東山國小平常以靜態課程居多，此次「為水走5公里」活動，讓學生們透過關卡體驗到非洲小孩每天取水的艱辛，有學生表示，「不曉得在這個世界上，還有如此生活這麼不方便的地方，連喝一杯乾淨的水都成問題，印象非常深刻」，陳老師也開心分享，原本學生很愛在水龍頭玩水，但參加活動後，就沒看到了，開始重視水的珍貴。

▲「為水走5公里」活動。（圖／蒲公英希望基金會提供）

▲中華醫事科技大學孫逸民校長相當重視活動，親自與民生學院劉院長一起場勘路線。

而中華醫事科技大學長期處在易淹水區，每次淹水都需依賴抽水機，孫逸民校長相當重視「為水走5公里」活動，親自與民生學院劉院長一起場勘路線，希望透過活動結合沿路的海綿城市、水岸生態、虎山林場，規劃以「省水、用水、再生水」的知識闖關完成任務，達到環境體驗走讀及認識水岸歷史的計目標。

▲「為水走5公里」活動。（圖／蒲公英希望基金會提供）

▲以「省水、用水、再生水」的知識闖關完成任務，達到環境體驗走讀及認識水岸歷史的計目標。

活動當日天氣相當炎熱，但完全不減學生的熱情，一路上完全沒人喊累，學生們紛紛表示「很喜歡這種體驗教育的學習方式」，活動結束學生獲得感謝狀、完賽證明、雷雕獎牌覺得相當榮譽，就像自己跑完一趟馬拉松的感覺，而路途中經過的溪流、滯洪池等水質跟環境是相當髒的，也讓學生體會到這些髒亂都是人造成的，活動後有超過6成的學生願意擔任環保志工，為地球來盡一份心力。

▲「為水走5公里」活動。（圖／蒲公英希望基金會提供）

▲活動結束學生獲得感謝狀、完賽證明、雷雕獎牌覺得相當榮譽，就像自己跑完一趟馬拉松的感覺。

經濟部水利署很認同「為水走5公里」活動，因此與蒲公英希望基金會合作，提供實用的獎品給完成5個關卡的學生，學生收到時非常興奮，因為覺得水利署是很大、很厲害的單位，自己備受重視很有榮譽感，尤其對獎品之一的「4合1酒精噴霧筆」更是讚不絕口。

▲「為水走5公里」活動。（圖／蒲公英希望基金會提供）

▲經濟部水利署提供實用獎品給完成關卡的學生，不少學生對「4合1酒精噴霧筆」讚不絕口。

「為水走5公里」讓學生了解生活中水的重要性，並以身作則發揮自身影響力，讓周遭的人從省水的好習慣做起，開始重視水資源議題，不僅如此，透過5公里不喝水的趣味闖關公益路走，還能讓非洲偏遠村落貧困家庭及台灣偏鄉部落的水資源得以改善。

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