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捐物資助弱勢　台南在地企業與市議會共同送愛

▲台南市議會郭信良議長與台南在地企業共同宣布，共捐出1千份成人紙尿褲、洗髮精、浴巾組、乾拌麵、玉米醬及溼紙巾等物資，19日開始供低收入戶免費到市議會索取，送完為止。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議會郭信良議長與台南在地企業共同宣布，共捐出1千份成人紙尿褲、洗髮精、浴巾組、乾拌麵、玉米醬及溼紙巾等物資，19日開始供低收入戶免費到市議會索取，送完為止。（圖／記者林悅翻攝）


記者林悅／台南報導

台南優質在地企業四七商會、蒂蔻生技有限公司、小仙女百貨批發商行、好帝一食品公司（牛頭牌），以及善心人士戴華銘董事長，18日與台南市議會郭信良議長一同宣布，共捐出1千份成人紙尿褲、洗髮精、浴巾組、乾拌麵、玉米醬及溼紙巾等物資，19日開始供低收入戶免費到市議會索取，送完為止！

郭信良議長指出，因新冠肺炎疫情打擊，台灣經濟景氣不佳，弱勢家庭得到的幫助難免受到影響，很感謝四七商會王啟安董事長、蒂蔻生技有限公司林茂榮董事長、小仙女百貨批發商行蕭郁錡董事長、好帝一食品公司劉貞秀董事長，及戴華銘董事長，在此時捐出總價值近150萬元的物資，積極回饋社會，令人佩服。

郭信良議長表示，5月19、20日上午9時起至下午5時，具低收入戶資格的民眾，請持低收入戶證明（可先至區公所免費申請），到安平永華議事大樓或新營民治議事大樓領取，每戶可各得1份，送完為止。郭信良議長並提醒，一旦全數送出，將公告於議會臉書粉絲專頁 https://www.facebook.com/at.tncc ，請民眾留意，以免白跑一趟。

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