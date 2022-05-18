台東縣府發放弱勢家戶快篩劑補助5百元　「520」自動入帳

▲台東縣府發放弱勢家戶快篩劑補助5百元。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府宣布補助全縣約1萬2,000名中低收入戶及低收入戶每人500元購買快篩劑，無需申請，補助款將於5月20日直接匯入帳戶，盼助弱勢家戶一臂之力，共度抗疫難關。

台東縣長饒慶鈴表示，隨著國內本土疫情持續升溫，台東縣確診人數及隔離人數也呈上升趨勢，民眾對於自我健康防護的重視，快篩試劑是目前檢測的重要工具，對於經濟弱勢家戶而言，購買快篩試劑是額外的經濟負擔，為協助弱勢家戶共同抗疫守護健康，台東縣政府主動發放縣內中低收入戶及低收入戶快篩劑補助金。

為避免疫情蔓延，並讓民眾能安心配合防疫政策，台東縣政府也透過各鄉鎮市公所村、里幹事及村、里長偕同發放「TT守護包」，目前發放對象為居家照護之確診者，共約3,700份，希望陪伴其度過獨處隔離但不孤單的日子，齊心抗疫、守護家園。

台東縣政府社會處陳淑蘭處長說明，為鼓勵民眾配合防疫政策，遵守防疫各項規定，因受檢疫或隔離期間喪失人身自由，或因請假未領薪資之經濟損失，台東縣府亦持續受理每人每日1,000元防疫補償金，截至5月17日止，縣府已完成2,627案審核。另自111年3月起配合行政院加發補助中低收入戶每人500元、低收入戶每人750元之弱勢生活補助，受益人數累計2萬3,288人次，發放金額累計1,518萬1,000元。