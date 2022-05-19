「PP石墨烯」愛心送暖力挺醫護人員　網讚：感受到人性温暖

▲「PP石墨烯」業者與代言人吳淡如一向熱心參與公益，圖為去年捐購物資給新北市政府消防局。（圖／資料照）

【企劃特輯】

國內疫情持續嚴峻，確診人數不斷上升，需要耗費大量的醫療資源，也讓醫護人身心承受極大的壓力，有許多企業與私人團體捐贈防護衣、隔離衣、N95口罩等防疫物資，以及金錢的資助，力挺醫護人員渡過疫情艱辛時刻，也讓大家看見台灣人的溫暖。

兩年前疫情發生初期，每個人都因為買不到口罩而擔心，在共體時艱之際，當時就有網友在臉書發起「＃我OK你先領」的禮讓口罩運動，造成熱烈迴響，把口罩留給真正需要的第一線人員，和其他需要經常出入醫療院所的病患，發揮「我為人人，人人為我」的觀念，展現台灣人團結一心的精神！

▲疫情發生初期到現在，台灣許多企業不斷發揮愛心，捐贈防疫物資給需要的人。【官網優惠組】

其實從去年五月的三級警戒，再到今年疫情爆發時期，無論是口罩、快篩、疫苗等民眾急需的資源，多數民眾都願意讓出自身的權益，優先給需要的人，而在這次「PP石墨烯」免費送給醫護、居隔者二代塑崩褲的限時活動中，也看見人性的光輝，有許多參與活動並獲得塑崩褲的民眾，竟然私訊小編，表示願意讓出自己的得獎名額給其他更需要的人，也讓看到訊息的小編們感動不已。

▲民眾願意釋出自己的得獎名額給更需要的人，從中看見台灣人善良的一面！【momo購物特惠組】

此次「PP石墨烯」特別情義相挺舉辦的限時活動，從官方FB粉絲團開放到現在，每天都有許多符合資格的民眾前來登記報名，反應相當熱烈，也吸引許多網友們在粉絲團留言，為醫護人員加油打氣，鼓勵他們給予滿滿正面能量！

▲▼許多網友們紛紛留言為醫護人員加油打氣，給予滿滿正面能量！ （圖／PP 醫療級石墨烯FB粉絲團）

反應超熱烈的「PP石墨烯二代塑崩褲+」限時活動，時間為即日起至5/20上午10點和晚上8點兩個時段，各送出10件「PP石墨烯二代塑崩褲+」。只要符合資格並成為PP石墨烯醫療級粉專之粉絲，就能進入活動網站填寫資料報名，還有機會免費獲得塑崩褲，讓醫護和居隔民眾不管上班、在家都能輕鬆運動、緩解下半身的不適，也透過活動累積更多善的能量，讓台灣的社會更美好！

五種新科技「第二代石墨烯塑崩褲+」哪裡買?

●官網優惠組：https://ppweb.tw/aj7Kb

●momo購物特惠組：https://chshop.work/BL2ew

●實體通路體驗請洽各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store/

●PP醫療級石墨烯粉絲專頁：https://reurl.cc/gzGvjL

●LINE 官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr

●客服專線：0800-520-367

●報名連結：https://forms.gle/hQK1mhHeCq9vgS428

https://youtu.be/o2E250EKPMg