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「確診可繼續上班」惹怒醫護！護理師躲租屋...單親母1句話逼哭她

▲▼台北市批發市場出現多起新冠肺炎確診案例，台北榮總團隊前往台北第一果菜市場設立篩檢站，針對北農相關從業人員擴大執行PCR採檢任務,現場醫護人員的防護衣上除了寫有自己的名字方便辨識，有些更是寫上了「北農加油」、「台灣加油」、「抗疫成功」、「北榮疼惜北農」、「任務圓滿」等字句為自己打氣也激勵團隊士氣。醫護人員,醫療能量,醫院,疫情,防疫,陽性率,篩檢能量,疫調,熱區,傳播鏈,陰性證明,社區清零,抗原快篩,核酸檢測PCR。（圖／記者李毓康攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

這段時間，前線醫護忙得焦頭爛額，承受著極大壓力與辛勞；然而，一些政策與實際情況，都讓他們倍感心寒。就有護理師對於「確診可繼續上班」無法接受，忍不住想問「醫療人員的家人、小孩都該死嗎？」

這名護理師在「靠北護理師」氣憤表示，看到指揮中心拿出感恩大圖卡，向第一線喊話「把精神拿出來」，此舉瞬間點燃她的怒火，「看到這篇只想說拿你X，可以把你的腦袋拿出來嗎？不要再做一堆智障決策了好嗎？」

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她直指，一堆醫護人員確診醫院不給篩，還有一堆爛規定，「衛福部、政府也不聞不問，還出了一個確診可繼續上班，只有你們有家人、有小孩，醫療人員的家人、小孩都該死嗎？」

由於單位內陸續有同事確診，醫院也怕降載，裝死不普篩，原po只敢待在租屋處，就怕自己有潛在確診風險，連母親節都不敢回家替媽媽慶祝，「我是單親家庭，與媽媽相依為命，她還說沒關係，妳自己要照顧好身體，有這句母親節快樂她就很開心了。」

▲護理師和單親母相依為命，現在只敢躲租屋。（圖／翻攝自臉書／靠北護理師）

▲護理師和單親母相依為命，現在只敢躲租屋。（圖／翻攝自臉書／靠北護理師）

不僅如此，母親還反過來安慰她，說道「回家路上再去買個蛋糕，吃過過個癮就好。」聞言，她難過又憤怒，「當下聽到這句話多辛酸你能體會嗎？就問問部長，你能拿出一丁點良心、腦子，替基層人員想想嗎？」

對此，大票醫護湧入留言，「良心不會痛，因為根本沒有」、「不好意思，我精神萎靡，無法提起精神」、「拿新台幣撐住我好不」、「把錢拿出來」、「精神是什麼東西」。

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