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居隔書大塞車！他月初確診「至今未領到」　底下一票苦主現身

▲苗栗縣出現居家隔離陰轉陽確診者，衛生局公布足跡疫調，也立刻進行清消。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

▲本土疫情爆發，匡列居隔人數跟著暴增，各地也出現居隔通知書大塞車的情形。（示意圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃品臻／綜合報導

國內疫情大爆發，匡列居隔人數也因此暴增，然而政府的行政速度卻遠跟不上疫情暴增的速度，導致不少民眾都已解隔卻仍未收到居隔通知書。就有網友發文痛訴，5月7日PCR陽性確診後，至今仍未收到隔離通知書，文章也釣出不少苦主。

該名網友19日在PTT的Gossiping板上以「隔離通知書多難收到」為題發文，提到有許多人在確診後已經解隔，卻仍未收到隔離通知書，無奈問道，「到底沒收到的是天選之人，還是收到的才是？基層都很辛苦，到底是中央還是地方問題？」

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原PO表示，自己5月7日PCR陽性確診後，到現在都還沒收到居隔通知書。他也因此發起討論，PTT的鄉民們狀況都是如何？

文章曝光後，釣出不少苦主留言表示，「我解隔四天還沒收到」、「朋友解隔一個禮拜餘，還是沒收到」、「5/6到現在都解隔了也沒收到」、「5/10收到PCR結果，還沒收到通知書，連關懷包的資料都還沒到，不過應該拿不到了」、「我北市5/5PCR，5/15才收到……偷笑了」、「4/30到現在也沒收到」。

▲▼PTT上也有不少網友解隔後仍未收到居隔通知。（圖／翻攝自PTT）

▲PTT上也有不少網友解隔後仍未收到居隔通知。（圖／翻攝自PTT）

不過其中也有相對「幸運」的網友，「填完自主，隔天就收到了」、「確診家人才接到電話聯絡完兩三個小時後收到，雖然日期錯了」、「彰化的家人確診，同住四天就收到了」、「昨天PCR出來，今天就收到通知書簡訊」。

針對民眾確診後沒收到居隔通知書，本站日前報導《懶人包／沒收到居隔書怎麼辦？　全國各縣市對應措施一次看》，全國各縣市有不同的對應措施，民眾可依此作為參考依據。

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