防疫「小奸冰」！大嬸「問」有無確診　她無奈：護理師不是快篩劑餒

▲現在藥局已很容易買到快篩試劑了。（圖／記者鄭遠龍攝）



實習記者林郁婷／綜合報導

本土確診數持續飆高，搞得有些民眾人心惶惶。就有一名護理師表示，經常有大嬸跑來問她，自己不舒服是不是確診了，她都會先詢問對方是否有做快篩，結果卻得到這樣的回應，「啊不用篩啦！我又沒有發燒」，讓她聽完傻眼直呼，「我的職業是護士不是快篩餒！」

一名護理師在「爆怨公社」分享她在工作中常遇到的情況。她表示，會遇到大嬸跑來問她，「小姐啊我喉嚨不舒服咳嗽胸悶，我是不是人家說的那個確診」，聽完後她仔細詢問大嬸家裡有沒有買快篩劑，可以先自己快篩，沒想到收到的回應是，「快篩有啦！啊不用篩啦！我又沒有發燒」，但她仍然耐心告知對方，「如果會擔心還是篩看看比較安心」，再次得到令她傻眼的答案，「不用啦！又沒有去哪裡，啊頂多就是市場買菜而已」。

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原PO無奈表示，「每天都有這種『防疫小奸冰』來衝擊我脆弱的心臟」，好像光用看的、用聽的，就能知道有沒有確診一樣，「拜託，覺得有機會確診就自己篩看看啦！又不是沒快篩，問我我怎麼會知道，我的職業是護士不是快篩餒！」

不少網友看完同情原PO的遭遇，「他們的快篩都是平安符啦！買了又不用」、「跟風排隊買但卻捨不得用，昏倒」、「妳們第一線真的很辛苦」、「沒有篩就沒有確診啊，老人家就是不去醫院檢查，怕查出來有毛病的鴕鳥心態」。

網友們也留言鼓勵這名護理師「辛苦了」，原PO也回應「如果我確診是沒關係，但我跟家人同住，每天都爆怕」。