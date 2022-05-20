疫情期間「外送工作暴量」恐職業傷害　醫提醒腰椎、手腕放鬆秘訣

▲減緩椎間盤壓力運動。（圖／衛福部南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

新冠肺炎疫情延燒、居家隔離、三餐都叫外送解決的民眾越來越多，外送平台和外送員也儼然成為防疫國家隊的重要成員；不過醫師提醒，外送員若長時間騎車及維持不正確的騎乘姿勢，無形中會產生一些職業傷害。

衛福部南投醫院復健科主任周建文指出，外送員一天工作時數長達8至12小時，且在騎車時雙手緊握龍頭，身體呈現坐姿彎腰前傾的姿勢，在腰椎椎間盤所承受的壓力數值當中，屬最大值的185%，而在路上難免顛簸彈跳，瞬間衝擊力加上不正確的姿勢會讓脊椎再承受額外傷害，可能造成腰椎退化或椎間盤突出等問題；而久坐和同個姿勢維持太久，也會造成臀部肌肉僵硬疼痛硬及無力，或感到胸悶、呼吸不順暢等狀況。

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周建文補充，由於催油門及剎車時手腕需緊握龍頭、反覆屈曲伸直，也可能出現手部麻木及刺痛感，造成腕隧道症候群。

▲▼伸展臀部肌肉運動、胸椎自我鬆動術。（圖／衛福部南投醫院提供）

物理治療師王瓊敏表示，掌握以下要點可避免上述狀況發生：1.往坐墊前面位置乘坐，腳掌平均採在腳踏板，膝蓋成90度；2.腰部挺直胸部往前凸並且縮下巴，減少俯身前傾的姿勢；3.肩膀放鬆，手肘彎曲，這樣可以緩衝突如其來的衝擊力傷及頸椎；4.每隔1至2小時起身站立休息，並且做一輪舒緩的運動。

▲▼解除手腕壓力運動、騎車的錯誤姿勢與正確姿勢。（圖／衛福部南投醫院提供）

王瓊敏另指出，可透過4招運動來紓緩：1.伸展臀部肌肉─乘坐在機車坐墊前1/3，單腳平貼得踩在機車踏板上，另一腳翹二郎腿姿勢，脊柱打直，身體前傾往前壓低，維持15秒，兩腳輪流，會感受到臀部至大腿拉扯痠痛感；透過這個伸展運動可減緩臀部壓力；2.減緩椎間盤壓力─站姿，雙手平貼在褲頭，雙手順勢往前推，上半身往後仰，維持15秒，一次10回，這個動作能有效減緩椎間盤的壓力。

3.胸椎自我鬆動術─坐姿，脊柱打直，上半身旋轉兩手放向同側，旋轉至最緊繃，而後深深吸一口氣，吐氣後可再往後可旋轉再多一點角度，持續深呼吸吐氣，每次5下兩側輪流，這個動作可以鬆動胸骨及肋骨間的關節，以達到舒緩胸悶及紓解壓力；4.解除手腕壓力:手肘伸直往前抬起，手指打直手腕彎曲呈90度，另一手緊握伸展側手部掌面，往後伸展並感受到手腕有被牽拉的感覺，維持15秒，一次10回，這個伸展動作能有效解除手腕內的壓力。