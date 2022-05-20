誤觸「山豬吊」黑熊、石虎難逃斷掌　朝野立委倡修《動保法》禁獵具

▲朝野立委與動保團體今天舉行記者會，狗狗Penny因誤觸獵具難逃斷掌。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

許多農民為防止野生動物破壞農作物，放置獵具嚇阻，卻造成許多無辜的流浪動物、野生動物因此受傷、截肢，朝野立委和動保團體20日舉行記者會呼籲，現行電商平台竟買得到無差別式獵具，應修正《動物保護法》全面禁止使用「山豬吊」、「血滴子」等捕獸夾。對此，農委會林務局代表回應，已將《野生動物保育法》部分條文修正草案送赴行政院審核，並提供改良式獵具給農民、原住民族朋友做交換，盼藉此保障動物生存空間。

民進黨立委高嘉瑜、國民黨立委洪孟楷、台灣民眾黨立委蔡壁如、時代力量立委陳椒華、台灣動物保護行政監督聯盟、台灣愛克特動物重生救援協會今天上午舉行「改良獵具、終止誤捕、嚴禁不法販售」記者會，現場3隻狗因為誤觸「山豬吊」陷阱，免不了被截肢的命運。

動保團體會中播放全國各地動物因誤觸陷阱，痛苦掙扎、血肉模糊不堪的影片，除了流浪狗之外，許多台灣黑熊、石虎、長鬃山羊等保育類動物都因腳掌血液不能循環、皮肉嚴重發炎壞死，最終因此截肢。動保團體並抨擊，現行電商平台販售無差別式獵具，毫無管制。

蔡壁如表示，儘管現行《動保法》已經禁止使用「山豬吊」、「血滴子」等無差別捕捉的獵具，卻還沒有禁止製造、販賣、陳列、輸出入，而《野保法》甚至仍容許使用「山豬吊」進行獵捕，農委會不應忽視民意，請盡快提出草案到立院來討論，禁止山豬吊的使用和製造販賣，不要再讓動物誤觸殘忍的獵具。

高嘉瑜指出，現行《動保法》規範密度確實不足，使動物安危長期曝露在高風險之中，應修法針對現行自由流通於市場、恐生不當飼養高度風險的「電擊項圈」，呼籲主管機關應以原則上禁止的方式加以嚴格管制，以源頭控管而非現行事後查緝的方式，徹底杜絕不當飼養，同時也能降低查緝成本。

洪孟楷呼籲，近幾年國內動保意識逐漸升高，但同時仍有許多非法狩獵者、非法獵具製造者在法律模糊空間下肆意的傷害國內寶貴的瀕臨物種，呼籲應正視國內非法捕獸陷阱使用氾濫的問題，全面檢討氾濫的「山豬吊」陷阱的使用及製造販售管制，即時修正法規並加以行政處分，以落實管理之責。

台灣愛克特動物重生救援協會創辦人Sean談及，該協會救援的動物已經超過2千隻，其中超過6成都是「山豬吊」陷阱的受害者，他並分享英國經驗表示，過去英國也曾推行「改良式獵具」，但現在已經完全禁止，因為不管怎麼改良，最終還是會對動物帶來傷害，遑論這在很多山區、風景區都看得到，「若是小孩踩到ok嗎？」

對於朝野立委及動保團體呼籲，農委會林務局保育組保育科長鄭伊娟說明，目前參考日本經驗，推動精準式、直徑限縮、有踩踏壓力限制、有鎖定環的「改良式獵具」，取代現行「無差別式」獵具，避免亞洲黑熊、石虎觸發該機關，且即便觸發了也不會把動物的腳套到死。

另對於修法進度，鄭伊娟說，林務局已將《野保法》部分條文修正草案送赴行政院審核，明文禁止使用「山豬吊」等無差別式獵具，並提供改良式獵具給農民、原住民族朋友做交換，盼藉此保障動物生存空間。

農委會畜牧處動物保護科科長鄭祝菁補充，針對目前電商平台仍可購買到「山豬吊」等獵具，將研擬修正《動保法》明定電商平台下架商品的義務，達到更有效的管制。