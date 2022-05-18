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防疫保單亂象　蔡壁如砲轟金管會：審查商品責無旁貸

▲▼台灣民眾黨立委蔡壁如舉行記者會。（圖／蔡壁如國會辦公室提供）

▲蔡壁如今天上午舉行記者會。（圖／蔡壁如國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

防疫保單之亂延燒，台灣民眾黨立委蔡壁如18日舉行記者會批評，事前評估風險是業者應盡的責任，出事理賠，天經地義，並批評金管會在審查階段不可能不清楚保單設計是否合理，現在防疫保單亂象叢生，負責審查保險商品的金管會是責無旁貸。

蔡壁如今天上午舉行記者會表示，業者在推出保險商品前，依法需在「計算說明書」中提出參考資料，佐證費率能合理且公平反映成本及利潤，並確保風險評估與風險控管的妥適性與可行性，並且要經過金管會審查，金管會不可能不清楚防疫保單的設計是否合理，「如今防疫保單亂象叢生，業者有錯，審查保險商品的金管會更是責無旁貸」。

蔡壁如表示，如今防疫保單之亂越演越烈，坊間擔心全數理賠會不會造成部分保險公司倒閉影響保戶權益，甚至動搖整個金融產業，但負債可以債務協商，在考量重大公益的前提之下，民眾也許願意接受與保險公司協商而有部分退讓，但絕對不能接受保險公司裝死擺爛。

民眾黨台北市議員參選人楊寶楨並指，根據大法官釋字576號解釋，人身保險沒有複保險的問題，所以民眾想要投保幾間保險公司都屬合法，富邦產險公司在防疫險保單上加註不能重複投保，衍生許多爭議，對此金管會應該事前審核，卻睜隻眼閉隻眼。

楊寶楨表示，隨著疫情持續升溫，許多保險公司仍在觀望，民眾保險申請書已經送到保險公司、刷卡單繳出去、保險業務員也收錢了，最後卻被退錢，保險公司不願意承保；有些是沒有拒保、也沒有同意，恐怕造成民眾因此錯過申請其他家的時間，造成權益損失，目前法規上沒有明白規定保險公司審核時限，就算擱置2年也不違法，因而惹議，政府應予重視。

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