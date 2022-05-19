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富邦大小眼？高嘉瑜揭「錢進」中國金流　700億投資金卡關不痛不癢

▲立委高嘉瑜。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲立委高嘉瑜。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

富邦產險除拒賠「重複投保」者，還傳出只傳保1張保單的保戶也收到退保簡訊，引發民怨，民進黨立委高嘉瑜多次為此開砲。高嘉瑜今（19日）指富邦銀行在中國投資、授信及資金拆存占淨值比達72％，高居國銀之冠，為「錢進」中國，就算700億投資資金卡關、16億虧損也不痛不癢，卻對台灣保戶卻毫無誠信、吃乾抹淨，名副其實的「輸不起公司」。

高嘉瑜19日在臉書以「富邦中國投資卡關虧損不痛不癢 對台灣保戶卻斤斤計較」為題指出，據統計，截至去年底，富邦金持有中國地區政府及金融機構部位達1352億元，富邦金在中國房地產放款達244.5億，富邦銀行在中國投資、授信及資金拆存占淨值比重達72％，高居國銀之冠，也大幅超過平均值的49％。

高嘉瑜也指，富邦金可以說是最積極投資、「錢進中國」的金控，但光是投資哈爾濱銀行被中國接管，就有700億資金在中國卡關，甚至中國富邦財險連續11年虧損，累計虧損高達16億以上，累積虧損比率達77.62％。

高嘉瑜又指，富邦投資中國資金卡關、虧損不痛不癢，甚至昨天還傳出積極加碼21.95億給虧損達22.74億的LINE BANK，用虧錢減資再增資增加持股。高批評，吃乾抹淨，對台灣保戶卻毫無誠信、斤斤計較。

高嘉瑜認為，富邦的有效保單以200萬張計算，其中若有3成確診，就是60萬張保單，一張平均理賠4.5萬元，最多也才賠付將近300億元，何況許多人還被以重複投保為由退保。若0+7新制上路，自選3+4不理賠，富邦的隔離理賠金可再少付200億。

「以富邦產險今年第一季帳上淨值400多億元，加上金控母公司去年大賺1446億，富邦隨時可以增資，怎麼會賠不起？就算其他產險會倒，富邦也不會倒，這也是很多人投保富邦的原因。」

高嘉瑜再批，沒想到富邦卻帶頭拒保、退保、博歹筊，這種吃定台灣人、吃定金管會的無良財團難怪會受到保戶的唾棄，成為名副其實的「富邦輸不起公司」。

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