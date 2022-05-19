快訊／蔡壁如點名保險局長施瓊華裝死擺爛　「妳責任最大要知所進退」

▲蔡壁如喊話保險局長施瓊華「知所進退」。（圖／翻攝自張其祿臉書直播）



記者呂晏慈／台北報導

防疫保單之亂延燒，保險業者先拒絕民眾重複投保，又拋出施打三劑疫苗的民眾不得請領隔離金，引發社會譁然，民進黨立委高嘉瑜點名金管會主委黃天牧、保險局長施瓊華持續神隱，台北市議員應曉薇也呼籲施瓊華應該請辭下台；民眾黨立委蔡壁如19日上午直接點名金管會保險局局長施瓊華「出來講講話」，並砲轟施瓊華出事理賠是天經地義的事情，不該裝死擺爛，應該出來做協商，「妳的責任最大，自己要知所進退」。

台灣民眾黨團今天上午舉行「防疫險之亂，政府應負監督管理責任」記者會。民眾黨立委張其祿會中批評，保險公司不該把責任卸責給基層業務員，現在「富邦產險」在Google地圖被改名為「富邦輸不起產物保險公司」，但富邦真的輸不起嗎？雖然今年1至5月理賠金額新台幣18億元，但是同時期保費收入高達19.16億元，並沒有「保費快要賠光」，遑論2020年到2020年至2021年保費收入高達72.25億元，只賠了23億元，保險公司只能穩賺不賠嗎？去年賺的夠多了吧？

張其祿說，去年富邦產險賺錢就不說話，今年賠錢就不認輸了嗎？何況國內產險公司的母公司都是大型金控，沒有「賠不起」的狀況，呼籲業者不要輸不起，金管會也不要只是護著業者的利益，在這場保險之亂中，民眾已經對政府監理的信任度降到最低，要求政府必須扛起責任勇敢承擔，協助國民度過疫情高峰。

張其祿分析，過去兩年保險業者因為推出防疫保單「賺大錢」，光是去年就賺了4、50億以上，現在疫情到了洪峰期，民眾真的需要保險了，業者卻選擇「雨天收傘」，政府也在配合業者，真的不應該。他說，現在保險公司「恐嚇國人」，說若是保險公司全部倒了，國人一毛錢也拿不到，可是，這些壽險公司真的這麼慘嗎？他們賠得起，但是現在卻「輸不起」。

蔡壁如點名保險局長施瓊華說，「保險局局長妳要不要出來講講話？」可以協商但不可以擺爛，現在保險公司、產險公會根本沒有把金管會放在眼裡，「施瓊華妳要不要出來講講話？還是你要繼續裝死」，現在出事了，金管會、保險局到底有沒有出來協調？金管會不可能不知道防疫保單設計的問題。

蔡壁如並指，現在指揮中心和金管會互扯後腿，昨天衛福部長陳時中批評保單之亂造成基層混亂，是金控公司給他施壓了嗎？她並舉例說，有位菜市場的媽媽買了防疫保單，去年花了500元買保險，業務員先打電話詢問是否續保，現在又改口說沒有續保。