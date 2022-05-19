　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／蔡壁如點名保險局長施瓊華裝死擺爛　「妳責任最大要知所進退」

▲▼蔡壁如喊話保險局長施瓊華「知所進退」　不要裝死擺爛。（圖／翻攝自張其祿臉書直播）

▲蔡壁如喊話保險局長施瓊華「知所進退」。（圖／翻攝自張其祿臉書直播）

記者呂晏慈／台北報導

防疫保單之亂延燒，保險業者先拒絕民眾重複投保，又拋出施打三劑疫苗的民眾不得請領隔離金，引發社會譁然，民進黨立委高嘉瑜點名金管會主委黃天牧、保險局長施瓊華持續神隱，台北市議員應曉薇也呼籲施瓊華應該請辭下台；民眾黨立委蔡壁如19日上午直接點名金管會保險局局長施瓊華「出來講講話」，並砲轟施瓊華出事理賠是天經地義的事情，不該裝死擺爛，應該出來做協商，「妳的責任最大，自己要知所進退」。

台灣民眾黨團今天上午舉行「防疫險之亂，政府應負監督管理責任」記者會。民眾黨立委張其祿會中批評，保險公司不該把責任卸責給基層業務員，現在「富邦產險」在Google地圖被改名為「富邦輸不起產物保險公司」，但富邦真的輸不起嗎？雖然今年1至5月理賠金額新台幣18億元，但是同時期保費收入高達19.16億元，並沒有「保費快要賠光」，遑論2020年到2020年至2021年保費收入高達72.25億元，只賠了23億元，保險公司只能穩賺不賠嗎？去年賺的夠多了吧？

張其祿說，去年富邦產險賺錢就不說話，今年賠錢就不認輸了嗎？何況國內產險公司的母公司都是大型金控，沒有「賠不起」的狀況，呼籲業者不要輸不起，金管會也不要只是護著業者的利益，在這場保險之亂中，民眾已經對政府監理的信任度降到最低，要求政府必須扛起責任勇敢承擔，協助國民度過疫情高峰。

張其祿分析，過去兩年保險業者因為推出防疫保單「賺大錢」，光是去年就賺了4、50億以上，現在疫情到了洪峰期，民眾真的需要保險了，業者卻選擇「雨天收傘」，政府也在配合業者，真的不應該。他說，現在保險公司「恐嚇國人」，說若是保險公司全部倒了，國人一毛錢也拿不到，可是，這些壽險公司真的這麼慘嗎？他們賠得起，但是現在卻「輸不起」。

蔡壁如點名保險局長施瓊華說，「保險局局長妳要不要出來講講話？」可以協商但不可以擺爛，現在保險公司、產險公會根本沒有把金管會放在眼裡，「施瓊華妳要不要出來講講話？還是你要繼續裝死」，現在出事了，金管會、保險局到底有沒有出來協調？金管會不可能不知道防疫保單設計的問題。

蔡壁如並指，現在指揮中心和金管會互扯後腿，昨天衛福部長陳時中批評保單之亂造成基層混亂，是金控公司給他施壓了嗎？她並舉例說，有位菜市場的媽媽買了防疫保單，去年花了500元買保險，業務員先打電話詢問是否續保，現在又改口說沒有續保。

►草莓網開賣62元快篩試劑　一次可買百劑

ET快訊
一家6口白關10天！霸氣老闆照付薪　2人再捐百份餐給林新醫護
怕傳染妻兒不敢回家！　金鐘視帝「狼狽站家門口吃麵」
獨／「台灣淫賊」至少性侵9女　錢和人他都要
快訊／三重騎士剎車自摔倒地　遭客運輾頭慘死
快訊／竹科大火驚傳大規模跳電　台電回應了
鄉民女神傻眼！　「不到1個月」二度確診
快訊／衛福部：疫情進入「廣泛社區流行階段」　高峰估5月下旬
快訊／竹科「亞東氣體」旁爆炸！　目擊者驚：火勢非常大
台股重挫　「元大台灣50反1」早盤爆逾10萬張
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／政院通過礦業法修正草案　刪霸王條款、業者得一次性補辦環評

基隆男童高燒42度送醫不治　邱臣遠建議：徵調退休醫護進駐

北市「騎遇二部曲」！騎自行車到拍照牆合照　可拿每日限量紀念品

產險公司去年大賺50億元　賴士葆轟情緒勒索：絕對賠得起

民進黨正國會立委開第一槍　呼籲政府延長必要紓困措施

假資源回收之名傾倒廢棄物猖獗　監委要求環保署檢討改進

快訊／衛福部：疫情進入「廣泛社區流行階段」　高峰預估5月下旬

蔡炳坤開課！與建中學生視訊上課　率先響應北市中小學下週遠距教學

快訊／朱立倫突襲提名張善政釀基層炸鍋　呂玉玲：我沒辦法接受

藍徵召張善政選桃園黨內譁然　侯友宜16字回應

弟玩「鞦韆風火輪」頭超暈　連摔2次爬起又跌進草叢！

強尼戴普律師出招：妳根本不怕他對吧？　「想撕碎.吞噬你」安珀赫德恐怖情書曝光

趙小僑宣布懷孕！「典典寶寶」30週了　求子5年失敗4次「每天吃藥打針痛到哭」

丟丟妹被說不漂亮嗆「你才紅1年！」　廖老大再回「確實某水但那兩粒很大」

王家梁桌上獨放別的女人照！　許維恩一看「不是我」...是朴敏英ＸＤ

醫護快瘋掉！確診值班慘況曝　她怒嗆陳時中：每天講幹話

貪心婦人買便當狂拿餐具　2疊碗2大把筷「賺到百元」

楊冪離婚4年「我桃花太旺擋不住」　「不怕對象看上錢」愛情觀超自信

失智阿公突送「50萬嫁妝」　屋主見大把真鈔嚇傻報警

陳零九「近期不玩狼人殺了」吐心聲　染疫罹恐慌症「曾要吃鎮靜劑才能錄影」

快訊／政院通過礦業法修正草案　刪霸王條款、業者得一次性補辦環評

基隆男童高燒42度送醫不治　邱臣遠建議：徵調退休醫護進駐

北市「騎遇二部曲」！騎自行車到拍照牆合照　可拿每日限量紀念品

產險公司去年大賺50億元　賴士葆轟情緒勒索：絕對賠得起

民進黨正國會立委開第一槍　呼籲政府延長必要紓困措施

假資源回收之名傾倒廢棄物猖獗　監委要求環保署檢討改進

快訊／衛福部：疫情進入「廣泛社區流行階段」　高峰預估5月下旬

蔡炳坤開課！與建中學生視訊上課　率先響應北市中小學下週遠距教學

快訊／朱立倫突襲提名張善政釀基層炸鍋　呂玉玲：我沒辦法接受

藍徵召張善政選桃園黨內譁然　侯友宜16字回應

台鐵公司化後國定假日還能不上班抗爭？　交長曝關鍵點

520咖啡優惠　星巴克、伯朗、怡客全品項至多滿一送一

一家6口白關10天！霸氣老闆照付薪　2人再捐百份餐給林新醫護

大杯美式只要24元！超商咖啡「買30送25」來了　加碼零食買1送1

快訊／政院通過礦業法修正草案　刪霸王條款、業者得一次性補辦環評

打哈欠都痛！她打3劑確診「喉嚨如灼燒刀割」：真的比感冒還嚴重

隨大甲媽遶境？外役監脫逃騎腳踏車129km逃亡　檢察官起訴理由曝

廖老大訂4.8萬大餐「1小時前急取消」被拒！氣嗆餐廳2點：報警啊

基隆男童高燒42度送醫不治　邱臣遠建議：徵調退休醫護進駐

老虎好慘！E-Rod僅投0.1局傷退　開季5週先發輪值全掛彩

結帳「肝連妹」事業線太禮貌 網友暴動釣出本尊：歡迎來看

政治熱門新聞

黨中央提名張善政　邱奕勝退出國民黨群組

快訊／衛福部：疫情進入「廣泛社區流行階段」　高峰預估5月下旬

張善政突襲選桃園　蔡正元10理由力挺

懶人包／沒收到居隔書怎麼辦？　全國對應措施一次看

張善政被徵召參選桃園　韓國瑜昨晚才知道

外國倫看台灣：徐巧芯標籤化謾罵 　中國教育造成

陳時中稱「沒篩就沒確診」醫護炸鍋　她心寒：這仗怎麼打？

民眾黨公布第六波提名名單　前新竹市長之子、發片歌手入列

富邦產險去年賺68.5億　林楚茵開轟

退將夫人「特權探病」飆罵護理師15分鐘　馮世寬怒轟TMD：真不像話

快訊／加強防疫！柯文哲拍板：北市國小、國中、高中「下週遠距上課」

雙北停課不同步　北市：差距不大

新北早就在做　侯友宜遭酸：事「侯」諸葛

快訊／北市暫停到校規則出爐！　國九、高三23日起遠距教學至畢典

更多熱門

相關新聞

選不選快交代！邱臣遠喊話陳時中防疫「別甩鍋」

選不選快交代！邱臣遠喊話陳時中防疫「別甩鍋」

本土確診人數持續攀高，加上防疫保單之亂延燒，引發民怨沸騰。台灣民眾黨立法院黨團總召邱臣遠19日上午受訪說，衛福部長陳時中態度傲慢、防疫政策混亂缺乏溝通，呼籲他若想選縣市首長，就要知所進退，但若想要專心防疫，就趕快宣佈自己不參選，給人民一個交代，不要一直把責任甩鍋給業者和民眾。

民眾黨公布第六波提名名單　前新竹市長之子、發片歌手入列

民眾黨公布第六波提名名單　前新竹市長之子、發片歌手入列

防疫保單亂象　蔡壁如轟金管會：審查商品責無旁貸

防疫保單亂象　蔡壁如轟金管會：審查商品責無旁貸

立委批監察院恐淪「東廠」　李鴻鈞：政治辦案絕對不容許

立委批監察院恐淪「東廠」　李鴻鈞：政治辦案絕對不容許

砲轟蔡政府「口號治國」　蔡壁如：防疫亂象叢生配套不足

砲轟蔡政府「口號治國」　蔡壁如：防疫亂象叢生配套不足

關鍵字：

蔡壁如邱臣遠民眾黨

讀者迴響

熱門新聞

醫點名每天外出工作者　快做「這件事」

陪妻看婦產科被恭賀當爸！他驚被戴綠帽

iPhone 14 Pro Max搶先開箱　「驚嘆號鏡頭」曝

丟丟妹被嫌「長得某水」　反嗆廖老大：你才紅1年！

隔壁阿姨喊「King Size床免費睡」　條件傻眼了

肯德基重大聲明！　「正式與蛋撻劃分界線」

外科名醫確診　「我先跟大家道歉」

輔大網美曝光母女合照　PTT大歪樓熱議母顏值爆表

防疫理賠還車貸　網回答超一致

1縣市大雨！明起全台連下4天　冷空氣南下時間曝

越跌越要買！　達人點名「4檔就算崩盤」抱著也睡得著

肯德基切割蛋撻！他點開熊貓「見1幕」驚：被暴雷了

這6個星座「和你冷戰＝離分手不遠了」！

12天破71萬　專家喊必做3件事：別當社會巨嬰

美艷人妻「出軌被抓姦」實錄　竟還反嗆綠帽夫

更多

最夯影音

更多
弟玩「鞦韆風火輪」頭超暈　連摔2次爬起又跌進草叢！

弟玩「鞦韆風火輪」頭超暈　連摔2次爬起又跌進草叢！
強尼戴普律師出招：妳根本不怕他對吧？　「想撕碎.吞噬你」安珀赫德恐怖情書曝光

強尼戴普律師出招：妳根本不怕他對吧？　「想撕碎.吞噬你」安珀赫德恐怖情書曝光

趙小僑宣布懷孕！「典典寶寶」30週了　求子5年失敗4次「每天吃藥打針痛到哭」

趙小僑宣布懷孕！「典典寶寶」30週了　求子5年失敗4次「每天吃藥打針痛到哭」

丟丟妹被說不漂亮嗆「你才紅1年！」　廖老大再回「確實某水但那兩粒很大」

丟丟妹被說不漂亮嗆「你才紅1年！」　廖老大再回「確實某水但那兩粒很大」

王家梁桌上獨放別的女人照！　許維恩一看「不是我」...是朴敏英ＸＤ

王家梁桌上獨放別的女人照！　許維恩一看「不是我」...是朴敏英ＸＤ

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面