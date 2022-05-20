　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

厦航飛行員「隔離期間」驚傳輕生！　公司證實：警方已經介入

▲廈航飛行員跳樓。（圖／翻攝自新黃河）

▲廈航飛行員跳樓。（圖／翻攝自新黃河）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸社交軟體18日瘋傳一則「廈門航空飛行員跳樓」的消息。據公眾號「航旅速報」發文稱，多個消息來源確認，廈門航空一名飛行員跳樓，聽說是90後（編按：1990年到1999年之間出生），在隔離期間發生，具體原因還在調查。

據《新黃河》報導，19日，廈門航空公關部一名工作人員說，「不算謠言，但也不是網傳的情況。是偶發事件，有一個禮拜了。」他表示，此事警方正在調查中，後期或許會發布官方通報。

據廈門航空官網介紹，廈門航空成立於1984年，總部位於大陸東南沿海的福建省廈門市，是大陸首家按現代企業制度運行的航空公司。廈門航空現已成為大陸民航保持盈利最長的航空公司，也是自1987年以來，全球唯一實現連續35年盈利的大中型客運航空公司。

值得注意的是，「航旅速報」在文章最後指出，「民航人，活著最重要，困難總會過去的。」5月18日，中國民航局發布《2021年民航行業發展統計公報》（以下簡稱「《公報》」），《公報》指出，2021年，新冠肺炎疫情對民航運輸生產影響的深度和持續性超出預期。據初步統計，2021年，全行業累計實現營業收入7529.2億元，比上年增長21.5%；虧損842.5億元（人民幣，下同），比上年減虧187.1億元。

受疫情影響，飛行員飛行時間大幅減少。據報導，不少飛行員長達1個月沒飛，出勤時長大幅下降，收入降低。根據2021年各公司年報，大陸主要的上市航空公司中，南方航空、中國國航等多家航空公司均有不同程度虧損。

民航客流下降，但貨運市場蓬勃發展。2021年，南航貨運收入198.87億元，比上年同期上升20.58%；國航貨運收入為111.13億元，年增率上升29.93%。無法飛行的客運飛行員想要轉行開貨機，相當於跳槽，但由於培養飛行員的成本高昂，跳槽的巨額賠償和檔案被扣留的風險，留在家裡的飛行員們目前只能靜靜等待。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

►蚊子別來煩！東元捕蚊燈350元有找

ET快訊
快訊／520高峰到！今衝破10萬大關？　陳時中下午說明
「辦公室裡最髒的地方」排行！　醫：1位置比馬桶蓋髒400倍
快訊／徐巧芯遭抹違停「不給開單」　信義警緊急補開罰單了
媽祖一來就賣掉2台車！　白沙屯媽突衝車廠員工感動下跪
快訊／致災性豪雨狂炸恆春半島！　水淹民宅車拋錨
確診破百萬！蔡英文、蘇貞昌、陳時中遭告發涉殺人罪
取消4.8萬訂位！廖老大反嗆「報警阿」GG了　消保官解答
醫療量能沒崩潰？　護理師揭真相：只是維持病人活著
鄭明典PO這圖示警「紫色的來了」　網驚炸彈即將降落
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

王毅：堅持「動態清零」是對人民負責　也是為世界擔當

加拿大禁華為、中興5G設備　陸使館：採取必要手段維護中企權益

厦航飛行員「隔離期間」驚傳輕生！　公司證實：警方已經介入

上海新增感染人數回升！連5日「社會面清零」暫終結

湖南8歲國小生斑馬線上被公車撞死　小男童目睹哭喊：弟弟！

國台辦批吳釗燮毫無人性　將台灣老百姓作為謀「獨」人質

他健檢查出「有子宮」絕望一天沒吃飯…老婆懷疑人生！結果反轉了

大陸首輛火鍋巴士「麻辣」上路　車程1.5小時邊吃邊逛成都地標　

布林肯挺台灣參加WHA　陸：打「台灣牌」搞「以台制華」注定失敗

陸將對NFT加強監管？官媒喊話：儘早出台相關法規

他快篩朋友安慰是感冒　下秒「啊！COVID-19」

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

迷你哥吉拉超酷餵食器　3隻排排站吃螞蟻buffet

《浪姐3》主題曲公布！鄭秀妍C位秀舞技　「領吳謹言跳女團舞」..30位大咖神仙打架

「殘酷2選1」3毛孩全跑向媽　爸0票慘敗好落寞...白疼了！

王婉霏Vivi健身前「肥胖大媽照」曝光！　生完3胎被劉畊宏鍛鍊：ViVi變vivi

醫護快瘋掉！確診值班慘況曝　她怒嗆陳時中：每天講幹話

Makiyo挺孕肚嫁人！選「520公證」　交往3月發現懷孕4月…老公秒求婚

雨天騎車死不穿雨衣！　他自豪：真正的淡水人

金賽綸酒駕撞爆變電箱「驚悚畫面曝」　「時隔27hrs」首道歉：深刻反省中

王毅：堅持「動態清零」是對人民負責　也是為世界擔當

加拿大禁華為、中興5G設備　陸使館：採取必要手段維護中企權益

厦航飛行員「隔離期間」驚傳輕生！　公司證實：警方已經介入

上海新增感染人數回升！連5日「社會面清零」暫終結

湖南8歲國小生斑馬線上被公車撞死　小男童目睹哭喊：弟弟！

國台辦批吳釗燮毫無人性　將台灣老百姓作為謀「獨」人質

他健檢查出「有子宮」絕望一天沒吃飯…老婆懷疑人生！結果反轉了

大陸首輛火鍋巴士「麻辣」上路　車程1.5小時邊吃邊逛成都地標　

布林肯挺台灣參加WHA　陸：打「台灣牌」搞「以台制華」注定失敗

陸將對NFT加強監管？官媒喊話：儘早出台相關法規

「河床甜點」在台南回歸！即起試營運　店址、內用規範曝光

蔡英文執政6年「國民黨提4高」　怒批民進黨：人民痛苦指數已衝頂

爸媽小確幸！育兒津貼8月起調升為5千元「45.9萬幼兒受惠」

氣象局曝恆春驚人雨量　低壓擺盪雨炸到下周四

「救命神器」急缺嬰幼兒管線！賈永婕再出手：先進台灣吧…一聽需求心碎了

「國道休息站」被抄了！狂傳辣照供選妃　老司機哀嚎送情書惜惜

誤觸「山豬吊」黑熊、石虎難逃斷掌　朝野立委倡修《動保法》禁獵具

林姿妙存款增28萬　還債88萬…仍欠1934萬

普丁慘了！俄情報官傳已知俄軍戰敗　專家曝「2情況」將引爆政變

Disney+將推低價版搶市　但每小時播放「4分鐘」廣告

老公剛往生又遇疫情！氣質女「超胸求生」　激戰聲傳遍走廊

大陸熱門新聞

他買賓士給女友開才知被綠！行車紀錄器抓姦情

美艷人妻「出軌被抓姦」實錄　竟還反嗆綠帽夫

湖南8歲國小生斑馬線上被公車撞死　小男童目睹哭喊：弟弟！

江西發現野生娃娃魚純種種群 兩棲類「活化石」叫聲如嬰兒啼哭得名

10歲女童每天吃避孕藥！母哽咽曝：吃8個月了

上海新增感染人數回升！社會面清零暫終結

遊客穿越瀑布踩青苔高速衝崖底 「趴著滑下來」驚險畫面曝光

他健檢查出有子宮絕望！老婆懷疑人生

28歲魯蛇桃花爆棚　豪砸13萬「腳踏兩條船」

幸運男爽中1.4億頭獎　4秒後再獲4400萬

大陸首輛火鍋巴士「麻辣」上路 車程1.5小時邊吃邊逛成都地標　

厦航飛行員隔離期間驚傳輕生！　公司：警方已經介入

華爾街：東航黑盒子紀錄　顯示「人為刻意」釀飛機墜毀

8歲兄妹冒雨走20km　只為做免費篩檢

更多熱門

相關新聞

飛行員：要閃獨角獸　看圖秒傻眼

飛行員：要閃獨角獸　看圖秒傻眼

英國國家警察空中支援隊(NPAS)日前執勤時，在高空中巧遇一隻「獨角獸」汽球，當時飛行員立馬回報「需要避開一隻獨角獸」，而地面接獲通報的同事，聽聞後感到十分荒唐，直到看見這張照片後，才終於真相大白，這段有趣的對話一分享出來，瞬間吸引了7千人按讚。

確診移工心情差　披床單從旅館3樓跳窗

確診移工心情差　披床單從旅館3樓跳窗

即／台中女大生墜樓　手腳骨折送加護病房

即／台中女大生墜樓　手腳骨折送加護病房

長沙比亞迪宿舍一週內發生三起年輕員工跳樓事件 警方介入調查

長沙比亞迪宿舍一週內發生三起年輕員工跳樓事件 警方介入調查

跑兩間醫院被拒收　上海71歲翁痛到跳樓亡

跑兩間醫院被拒收　上海71歲翁痛到跳樓亡

關鍵字：

廈航飛行員跳樓

讀者迴響

熱門新聞

劉真6歲女兒「知道媽媽已不在了」

連千毅又盜圖被抓！　正妹當事人曝光嗆聲：匯1200萬道歉

男大生整形整到死　躺手術台遭放血30分鐘

確診關7天快篩陽能上班？勞動部解答

曾撂話退YouTube圈！　勾惡「IG無預警消失」回應了

研究發現：確診輕症者43％出現長久性後遺症

醫警告：喉嚨痛「3類食物別吃」！用它漱口止痛效果好

「鋼管辣女警」被爆違紀拍片　本人回應了

李立群上海關2個月「開喝拌麵醬」：解封後就回台

不斷更新／20縣市高中以下採遠距教學

沙鹿破爛車庫屋成交7461萬被笑翻　土開曝：根本撿到寶

廖老大取消訂位「反嗆報警阿」GG　消保官解答

洪偉明親姊染疫離世！

打疫苗再感染獲超級免疫　專家曝1條件

寶寶深夜哭鬧「突然安靜了」！Nico警覺查看瞬間嚇瘋

更多

最夯影音

更多
他快篩朋友安慰是感冒　下秒「啊！COVID-19」

他快篩朋友安慰是感冒　下秒「啊！COVID-19」
新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

迷你哥吉拉超酷餵食器　3隻排排站吃螞蟻buffet

迷你哥吉拉超酷餵食器　3隻排排站吃螞蟻buffet

《浪姐3》主題曲公布！鄭秀妍C位秀舞技　「領吳謹言跳女團舞」..30位大咖神仙打架

《浪姐3》主題曲公布！鄭秀妍C位秀舞技　「領吳謹言跳女團舞」..30位大咖神仙打架

「殘酷2選1」3毛孩全跑向媽　爸0票慘敗好落寞...白疼了！

「殘酷2選1」3毛孩全跑向媽　爸0票慘敗好落寞...白疼了！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面