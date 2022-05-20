厦航飛行員「隔離期間」驚傳輕生！　公司證實：警方已經介入

▲廈航飛行員跳樓。（圖／翻攝自新黃河）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸社交軟體18日瘋傳一則「廈門航空飛行員跳樓」的消息。據公眾號「航旅速報」發文稱，多個消息來源確認，廈門航空一名飛行員跳樓，聽說是90後（編按：1990年到1999年之間出生），在隔離期間發生，具體原因還在調查。

據《新黃河》報導，19日，廈門航空公關部一名工作人員說，「不算謠言，但也不是網傳的情況。是偶發事件，有一個禮拜了。」他表示，此事警方正在調查中，後期或許會發布官方通報。

據廈門航空官網介紹，廈門航空成立於1984年，總部位於大陸東南沿海的福建省廈門市，是大陸首家按現代企業制度運行的航空公司。廈門航空現已成為大陸民航保持盈利最長的航空公司，也是自1987年以來，全球唯一實現連續35年盈利的大中型客運航空公司。

值得注意的是，「航旅速報」在文章最後指出，「民航人，活著最重要，困難總會過去的。」5月18日，中國民航局發布《2021年民航行業發展統計公報》（以下簡稱「《公報》」），《公報》指出，2021年，新冠肺炎疫情對民航運輸生產影響的深度和持續性超出預期。據初步統計，2021年，全行業累計實現營業收入7529.2億元，比上年增長21.5%；虧損842.5億元（人民幣，下同），比上年減虧187.1億元。

受疫情影響，飛行員飛行時間大幅減少。據報導，不少飛行員長達1個月沒飛，出勤時長大幅下降，收入降低。根據2021年各公司年報，大陸主要的上市航空公司中，南方航空、中國國航等多家航空公司均有不同程度虧損。

民航客流下降，但貨運市場蓬勃發展。2021年，南航貨運收入198.87億元，比上年同期上升20.58%；國航貨運收入為111.13億元，年增率上升29.93%。無法飛行的客運飛行員想要轉行開貨機，相當於跳槽，但由於培養飛行員的成本高昂，跳槽的巨額賠償和檔案被扣留的風險，留在家裡的飛行員們目前只能靜靜等待。

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