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跑兩間醫院都被拒收　上海71歲翁「痛到跳樓亡」

▲▼跑兩間醫院都被拒收　上海71歲翁「痛到跳樓亡」。（圖／翻攝微博）

▲陳順平生前熱愛古典樂，定期參加業餘樂團的練習。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

上海持續封城，71歲的業餘小提琴手陳順平日前因嚴重腹痛、嘔吐叫了救護車，但送了兩間醫院都被拒收，又被送回家去，最後難忍痛苦，留下遺書跳樓自殺。事後，陳順平的兒子在微博發文，強調不想指責或追究誰的責任，因人已經過世，一切都沒意義了，但仍希望透過父親的悲慘結局，呼籲整個社會，在抗疫的時同時，也要關注無法正常就醫而痛苦的人，以免更多悲劇發生。

陳順平的兒子表示，13日晚間9點多，父親的腹部開始感覺不適，起初以為是晚飯吃多了過一會就好，沒想到逐漸開始疼痛，並越來越劇烈，還伴隨著嘔吐，阿姨（繼母）發現情況不對，火速辦理了出門證，並撥打電話叫救護車。

陳順平的兒子指出，救護車到來吃後，先把他父親送往同濟醫院，但院方卻不接診，表示院內全都是陽性，父親腹痛實在受不了，再三請求後，對方還是回覆不接診，「我們理解疫情的艱難，醫務人員的繁忙，可是病人都到了醫院門口，連醫生都沒見到，為什麼不治療、不救助，就將我們拒之門外？」

▲▼跑兩間醫院都被拒收　上海71歲翁「痛到跳樓亡」。（圖／翻攝微博）

陳順平的兒子提到，眼見同濟醫院進不去，救護車又把人載往下一間醫院，但第二家醫院第十人民醫院卻沒開門，「救護車裡的救護人員說，今天晚上本來就所有醫院都不收病人，如果我們要再找醫院，最近就要送到羅店的醫院去，但大概率還是不收病人，而且救護車也不負責送人回去。」

陳順平的兒子說，在可能叫不到車回家的情況下，父親只得放棄前往下一家醫院，請救護車把他們載回家，「我們對同濟醫院的拒接非常憤怒和無奈，在沒辦法的情況下，只能等明天白天在想辦法找別的醫院。」

陳順平的兒子表示，回到家之後，父親的情況仍無好轉，雖然躺在床上，但卻痛到無法入睡，沒多久就起來嘔吐，「早上8點多，阿姨起床，發現茶几上有兩張紙條，心裡面不好的預感湧了上來，接著就聽見外面有人在喊，下樓就看見父親血肉模糊的身體。」

▲▼跑兩間醫院都被拒收　上海71歲翁「痛到跳樓亡」。（圖／翻攝微博）

陳順平的兒子指出，父親隨後被送到同濟醫院的急診室搶救，但人早已經死亡，「阿姨跟醫院哭訴，我們凌晨急診來的時候，你們說不讓進去，也不說明情況，就說裡面都是陽性，不接。得到的解釋是，昨天晚上是有陽性，但消殺後還是接診的，阿姨聽了更火，為什麼來的時候不詳細解釋，非要趕人走，我們可以等，那也不會發生悲劇。」

陳順平的兒子提到，父親留下的兩張紙條寫著，「我要提前和親友們告別了，因為我實在忍受不了胰腺炎的痛苦！」「昨天晚上，我突發疾病，聯繫了120去了幾家醫院，都因為疫情不接我治療，我很無奈。回家後病情就顯露出來了。根據我的經驗，八九不離十是得了胰腺炎，昨一晚沒辦法入睡，我自己估計生命快到終點了，現特意留個遺囑。」

陳順平的兒子強調，他發文不想再指責或追究誰的責任，父親已經過世，一切都沒有意義了，只是希望通過父親悲慘的結局，呼籲整個社會，在大力響應抗疫方針的同時，也能關注像他父親這樣因為無法正常就醫而痛苦的人們，以避免更多悲劇地發生。

事件在微博上引起了很大的討論，許多人都批評醫院冷血，也有人質疑是防疫政策造成了悲劇，「醫院怎麼一點熱度都沒有？人到了門口卻不接，要病人怎麼辦？」「所有醫療能量都用在陽性病人及篩查，其它病人求助無門。」「政府都要求醫院不能拒接病人了，但類似的悲劇怎還是不斷發生？」

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