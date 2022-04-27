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長沙比亞迪宿舍一週內發生三起年輕員工跳樓事件　警方介入調查

▲長沙比亞迪員工宿舍一週內出現3起跳樓事件，當地警方介入調查。（圖／翻攝九派新聞）

▲長沙比亞迪員工宿舍一週內出現3起跳樓事件，當地警方介入調查。（圖／翻攝九派新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

長沙比亞迪宿舍自25日起連三天發生員工跳樓事件，當地警方表示，25日發生的案件已排除刑事案件可能，26日發生的跳樓事件，當事人已被勸阻下來。至於外界傳言的首起跳樓事件為一男一女離世，警方則不願對外透露相關資訊。

▲長沙比亞迪員工宿舍一週內出現3起跳樓事件，當地警方介入調查。（圖／翻攝九派新聞）

《九派新聞》報導，湖南長沙比亞迪員工稱，在雨花區公司職工宿舍一周內連續發生了跳樓事件。據該比亞迪員工爆料稱，「在廠裡面上班的人都知道，25號晚上十點鐘有一起，26號中午十二點快一點的時候也發生了一起，這一個星期內已經發生三起了。」

該名員工還透露，「輕生者都是新進員工，都是年輕人，前面第一起是1男1女，後面兩起都是男生。」

事件傳開後，當地派出所隨即對比亞迪園區進行整治工作，發生原因仍待調查。派出所相關員警表示，「吳某某是25號晚上跳樓的，我們趕到的時候已經跳了，現場調查目前是排除刑事案件的可能；26號是另外一件事情，那個人沒事，我們已經勸阻下來了。」

據了解，長沙園區為比亞迪七大工業園之一，位於雨花經濟開發區，園區面積約180平方公尺，園內有高鐵、高速經過，地理位置優越，此外，長沙園區以新能源車（電動車）產線為主，是集研究、開發、生產、銷售為一體的新能源車企。


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