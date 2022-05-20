7重症童3例併發腦炎「不尋常」　醫：嚴重腦炎死亡率50％

記者黃翊婷／綜合報導

國內本土疫情今年已出現7例兒童重症個案，其中3例併發腦炎，掀起各界關注。台北醫學大學附設醫院小兒科部主任張璽提醒，兒童染疫後若引發病毒性腦炎，預後（Prognosis，醫學名詞，指根據病人當前狀況來推估未來治療後可能的結果）通常不佳，而且嚴重腦炎的死亡率高達五成。

▲新冠肺炎疫情嚴峻，讓不少家中有的家長相當擔憂。（資料照／記者李毓康攝）

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指揮中心昨日（19日）公布新增9萬331例本土個案，另增191例中重症個案，其中55例為重症，還有59例死亡。醫療應變副組長羅一鈞表示，重症個案中有一名4歲女童，本身無慢性病史，出現發燒、咳嗽症狀後被家長送到醫院急診，但女童病程進展快速，「發病當天就出現抽搐症狀」，目前收治於加護病房治療當中，經檢查發現肝臟、腎臟等多重器官都有異常情形。

由於這已經是今年第7例兒童重症個案，其中有3例併發腦炎，讓不少家長十分擔憂。根據《聯合新聞網》報導，台北醫學大學附設醫院小兒科部主任張璽提醒，兒童染疫後如果引發病毒性腦炎，預後通常不太樂觀，而且嚴重腦炎的死亡率高達五成，家中有年幼孩童的家長需要多加注意。

感染科權威、台大兒童醫院院長黃立民也表示，國內7例兒童重症有3例出現腦炎，這個狀況「不尋常」，由於國外兒童染疫後出現腦炎的報告不多，鄰近的日本也沒聽說有案例，至於疫情嚴重的香港，至今也才出現2例腦炎個案，台灣疫情才開始沒多久就出現3例，他懷疑可能與基因、體質等因素相關，但一切仍有待後續進一步觀察。

▲新冠肺炎兒童病患警訊表徵。（圖／指揮中心提供）

此外，若是家中幼童尚未達到可以接種疫苗的年齡該怎麼辦？黃立民表示，有兩方面可執行，第一，幼童通常是被家人傳染，周遭的人都應該先打疫苗，間接保護孩子不要接觸到病毒傳染；第二，早點意識到腦炎的先驅症狀，一有可疑的情況就要趕快去醫院。

黃立民提醒，腦炎最典型的徵兆就是抽搐和意識不清，不過，這也是棘手之處，當出現這些症狀，表示距離嚴重病情已經不遠，而且病程很快，一定要盡早到醫院接受治療。