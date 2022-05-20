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美女設計師PCR被4男「邊咳邊要賴」　嚇到閃邊：拿酒精灌你嘴喔

▲▼髮型設計師Yumi Hu（油米）。（圖／網友Yumi Hu授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲髮型設計師Yumi Hu（油米）外型相當亮麗。（圖／網友Yumi Hu授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

本土疫情爆發，一位外型亮麗的髮型設計師Yumi Hu（油米），在IG發限時動態透露，她做完PCR離開時，遇到4位外籍人士「邊咳邊向她搭訕」，讓她嚇到閃超遠的說「等等拿酒精灌你嘴巴喔。」

▲▼髮型設計師Yumi Hu（油米）。（圖／網友Yumi Hu授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲Yumi Hu排隊做PCR透露人山人海。

髮型設計師Yumi Hu在限動發文表示，18日她前往醫療院所排隊做PCR，她首先發限動透露現場人山人海，沒想到採檢完畢要離開時，卻遇到四位外籍人士「邊咳邊朝她走過來」，接著向她問道「姊姊，可以給我你的賴嗎？」

▲▼髮型設計師Yumi Hu（油米）。（圖／網友Yumi Hu授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Yumi Hu遇到外籍人士「邊咳嗽邊搭訕」，讓她氣到想拿酒精灌對方嘴巴。

Yumi透露，這外籍朋友講完還不忘繼續咳「嚇得我閃超遠」、「不知道跟別人講話還咳嗽很沒禮貌嗎？等等拿酒精灌你嘴巴喔。」


外型亮麗的Yumi，身材也相當火辣，她曾在IG發文透露，自己照片被盜用成援交，但她氣的不是被盜照，而是文案「為什麼是媽媽？我看起來像媽媽是不是？」結果引來許多朋友留言說「媽媽也太扯了」、「笑死」。

▼髮型設計師Yumi Hu因外型亮麗曾被盜圖。

▲▼髮型設計師Yumi Hu（油米）。（圖／網友Yumi Hu授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

 

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