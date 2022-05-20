打破免死金牌！確診隔離7天後快篩陽還要上班　勞動部給解答

記者黃翊婷／綜合報導

國內昨日（19日）新增9萬331例本土個案，指揮中心曾公布，確診者7天解隔後免快篩就能回到職場。但確診者結束7天隔離，還要進行7天自主管理，若在自主管理期間快篩陽性，能否返回公司上班？對此，勞動部表示，沒有規定解隔後一定要再快篩，雇主也不能拒絕勞工返回工作崗位的要求，但如果有疑慮，勞工可以自行請病假或與雇主協商採取居家辦公。

▲本土疫情即將到達高峰。（資料照／記者林敬旻攝）

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台中市烏日林新醫院復健科一名物理治療師確診，隔離期滿後進行快篩仍呈現陽性，但物理治療師還是返回醫院工作，掀起各界熱議。而若是一般勞工確診，需要進行7天隔離和7天自主健康管理，解隔離之後不需要快篩就可以重返職場，若和上述案例一樣在自主健康管理期間快篩陽性，是否還能去上班、會不會造成防疫漏洞，讓部分民眾感到十分憂心。

對此，勞動部表示，目前中央沒有規定解隔後一定要再快篩，自主健康管理期間勞工不用提供證明就可返回職場，雇主也不能拒絕，但如果勞工有疑慮，可以自行請病假或是與雇主協商改採居家辦公形式上班。指揮中心醫療應變組副組羅一鈞也解釋，確診個案經過7天隔離，傳染力已經大幅下降，就算外出活動也不會對其他人造成傳染風險。

▲曾經確診的人若在發病日後3個月內接觸到其他確診個案，無出現相關症狀，就不會被匡列為接觸者。（圖／指揮中心提供）

不過，若是確診者的同住家人（已打滿3劑疫苗）選擇0+7免隔離，想要繼續出勤上班，就得出示快篩陰性證明。勞動部表示，勞工若是選擇0+7，只要快篩陰性就可以出勤上班，雇主必須讓勞工出勤上班，不可拒絕出勤，也不可要求改請特休假、事假或病假，雇主若是有防疫考量，勞資雙方同樣可在達成共識後，讓勞工進行居家辦公。

另外，民眾十分關心的問題還有一個，那就是已經確診、解隔的人，如果再次接觸確診者，是否需要被重新匡列？羅一鈞表示，基本上才剛感染過，短期內不會再次感染，尤其現在流行Omicron，也沒有發現新的變異株進入國內，依照現行規範，曾確診的個案，距離當次確診發病日後3個月內，再次接觸到確診個案，如於暴露後無症狀或未出現COVID-19相關症狀，則不會被匡列爲接觸者。