打疫苗再感染獲「超級免疫」　台大教授搖頭曝1先決條件

記者黃翊婷／綜合報導

中研院研究員何美鄉日前出席民進黨中常會，她提到，若施打疫苗後又受到感染，這樣的「綜合免疫力」是超級免疫，也是最好的免疫。但台大公衛學院流行病與預防醫學所兼任教授金傳春對此採取保留態度，她認為不宜宣導自然感染，以免造成誤導，而且想要獲得超級免疫其實有一個先決條件，就是疫苗要打得好。

▲國內目前仍有部分民眾尚未施打新冠疫苗。圖為台北車站的疫苗接種站。（資料照／記者李毓康攝）

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何美鄉18日出席民進黨中常會，並以「洞悉COVID-19疫情的樣貌與國際防疫策略之借鏡」為題進行報告，她在會中有提到一種免疫力概念，叫作「綜合免疫力」，就是施打疫苗後受到感染，免疫效果特別好、抗體特別高，抗體也很廣效，可以比較持久。以前是被感染後再施打疫苗才會有，現在先打了疫苗再受到感染，也有同樣效果。

何美鄉也強調，Omicron沒有很毒，確診者大部分都是輕症或無症狀，只要全民打疫苗，又無症狀感染，綜合免疫力就是最好的免疫，但這並不是在鼓勵大家感染，只是想告訴民眾不用害怕，只要把疫苗打滿、打齊，讓自己更健康，就不用害怕。

但台大公衛學院流行病與預防醫學所兼任教授金傳春認為，不宜宣導自然感染，這樣的說法可能會造成民眾誤以為自然染疫比較好，這不符合公衛精神，況且想要達到超級免疫還有一個先決條件，就是疫苗要打得好，可是現在民眾接種的疫苗都是針對最原始的新冠病毒株，因此面對病毒變異能力的效果較差。

另外，感染Omicron之後可能會出現許多後遺症，例如昏睡、注意力不集中等等，其中「腦霧」是最常被提出來討論的症狀之一。由於Omicron可以感染很多種細胞，甚至會侵害中樞神經細胞，加上每個人的體質、健康狀況都不一樣，因此，對於「超級免疫」的說法仍有許多專家抱持保留態度。