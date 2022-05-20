　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不斷更新／20縣市高中以下採遠距教學　各縣市做法一次看

▲▼國內新冠疫情嚴峻，學生染疫人數激增，各級學校陷入停課復課的無限循環之中。圖為新北市光復高中遠距視訊教學畫面，為在家無法上課的同學提供線上教學服務。（圖／記者湯興漢攝）

▲國內新冠疫情嚴峻，各縣市紛紛決議國高中小實體或遠距上課辦法，圖為新北市光復高中遠距教學畫面。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔡怡萍、趙蔡州／整理報導

國內疫情持續高溫、連日確診破萬，今天更突破9萬例，因應嚴峻疫情已有多間大學公告遠距教學至學期末，而國中小、高中究竟是採實體上課還是遠距教學，也是家長與學生關注的議題，各縣市做法與時程也陸續出爐，對此，《ETtoday新聞雲》也整理了目前全國20縣市最新做法如下：

基隆

[廣告]請繼續往下閱讀...

採實體與線上融合方式，家長可自由選擇是否要讓孩子到校上課。另，所有國中九年級與市立高中三年級學生，自5月23日起到畢業典禮前，以不到校採遠距教學為原則，至於國立與私立高中因為屬於教育部管轄，建議各校參考辦理。

基隆市國中九年級、市立高中三年級學生　5／23起遠距教學

台北

國高中小5月23日至27日，進行遠距教學，如有重要考試可返校辦理。國三、高三學生則自5月23日起全面遠距教學至畢業典禮前一天。

台北小學、國高中下周全停課　「2情況」仍需實體到校

▲▼北市疫情0518。（圖／北市府提供）

新北

●新北市都會區學校與他校差異大，因此需要針對不同狀況作出調整，經討論後也確定三重、蘆洲、新莊、中和、永和、板橋、土城學校將改為線上學習

快訊／新北宣布7區學校改線上學習　三蘆、新莊、雙和、板橋、土城

桃園

●桃園市政府指出，目前桃市國三（含補習班）都已經停課，改採遠距教學，至於國中會考後，目前擬定各校自5/23-5/29遠距一週，未來視疫情狀況調整是否延長。

桃園+13827！9成學校表達意願　鄭文燦：高中以下遠距教學1週

新竹縣

國三與高三自5月23日起進行遠距教學至畢業典禮前1日。如學生有返校取物需求，由學校妥適規劃辦理。各校其餘年段（國小一至六年級、國高中一至二年級）於5月23日至27日改採遠距教學，惟國小疫苗集中施打仍照常辦理；各補習班及課照中心建議於5月23至27日，採線上教學1週，公立及非營利幼兒園建議於5月23至27日採非實體授課一週。

竹縣國高三生遠距到畢典前一天　其他年級跟進「遠距5日」

新竹市

●竹市高中、國中小、公立幼兒園自5月23日至27日暫停實體課程5日，高三、國三生畢業典禮前皆暫停實體課程，採全面居家遠距教學。各考場20日下午會開放考生看考場。

新竹市宣布跟進遠距　高中、國中小下周開始停課5

▲新竹市疫情、停課。（圖／新竹市府提供）

苗栗

●苗栗縣府19日晚間宣布，縣內公私立國小、國中及高中學校自23日起至27日暫停實體課程，統一改為線上教學，其中國三、高三學生則自23日起至畢業典禮前一天改為線上教學，至於公私立幼兒園、補習班及安親班得參考彈性辦理。

▲▼苗栗縣停課，新冠疫情。（圖／苗栗縣政府提供）

台中

高中以下學校暫停實體課程，改採線上教學，其中國小、國中、高中生5月23日到27日暫停實體課程，但幼兒園、課照中心以及補習班維持正常上課。

快訊／台中確診首破7千！盧秀燕宣布高中以下5／23-27停實體課

▲台中確診首度破7000！盧秀燕宣布高中以下學校5/23-27停實體課。（圖／記者游瓊華翻攝）

彰化

●因應城鄉差距，採混成教學，也就是實體與線上雙軌並行，若有改變將隨時更新。

南投

國中九年級學生5月25日起至畢業典禮前暫停實體課程改採線上教學。

快訊／南投國三生5／25會考後暫停實體課　畢典前全採線上教學

雲林

●雲林縣長張麗善19日晚間表示，雲林縣所轄高中以下學校及幼兒園，自5月23日至29日全面暫停實體課程，改採線上遠距教學。暫停實體課程期間，學生線上教學所需軟硬體設備若有不足，可由學校協助借用。

張麗善補充說，學生如因無法安排照顧或實施線上教學有困難，仍可到校學習，並由學校予以照顧及供應午餐，因此即便暫停實體課程，學校仍會維持正常運作，到校學生一樣會獲得照顧，不會有任何權益受損。

雲林停不停課？　張麗善：校園防疫長實際評估

嘉義縣

●嘉義縣政府19日晚間宣布，全縣高中、國中、國小、公立幼兒園5月23日至5月29日暫停實體課程，改採遠距教學，考量到偏遠及特偏學校學生人數較少，染疫風險較低，同意授權學校維持實體課程。

嘉義市

●依現行停班停課辦法處理。（目前主要仍以班為單位）

台南

●因應疫情下周可能的高峰期，台南市國中小規劃下周起暫停實體授課，改成線上教學一周，但學校、家長可視需要，自主性實體上課。

快訊／台南+4795！國中小下周全面線上教學　自主決定採實體課

高雄

高中以下學校、公立幼兒園暫停實體課程，改為線上教學，停課日期為5/23-5/29，補習班停課日期為5/21-5/29

快訊／陳其邁宣布：高雄高中以下學校　5／23起暫停實體課7天

▲▼高雄市採行居家遠距教學，高中以下學校、公立幼兒園暫停實體課程，改線上教學，其中學校及公立幼兒園停課日為5/23-5/29，補習班為5/21-5/29。（圖／高雄市政府）

屏東

●因應疫情即將進入高峰期，屏東縣政府決定高中以下各級學校至幼兒園、補習班自5月23日至5月29日停止實體上課一週；潘孟安縣長已指示教育處通知各級學校暫停實體教學，啟動遠距視訊教學，停課不停學，不影響學童的受教權，但也請家長盡量約束孩子不要亂跑或移動，減少感染風險，共同守護孩子健康。

因應疫情高峰期　屏東高中以下停止實體上課一週

宜蘭

●所屬各級學校5月23日到5月27日，暫停實體課程1週

快訊／宜蘭+2144！　縣府：各級學校5／23起暫停實體課程5天

▲▼宜蘭疫情狂燒！宜縣長林姿妙為保護學生，宣布宜縣學校23-27日暫停實體課程1週。（圖／宜縣府提供，下同）

▲▼宜蘭疫情狂燒！宜縣長林姿妙為保護學生，宣布宜縣學校23-27日暫停實體課程1週。（圖／宜縣府提供，下同）

花蓮

●各級學校可彈性實施，但須向教育處核備

台東

●台東縣政府19日晚間宣布，全縣國小、國中、高中職、公立幼兒園自23（周一）至27日（周五）暫停實體課程，改為線上教學，另高三、國三學生則自23日起至畢業典禮前一天暫停實體課程，改為線上教學。

澎湖

●依現行停班停課辦法處理。

金門

國三生會考後停課、國一、二生正常上課、國小採線上教學

連江

●隨疫情滾動式調整。

►蚊子別來煩！東元捕蚊燈350元有找

ET快訊
劉真逝世2年　6歲女兒「知道媽媽已經不在了」
寶寶深夜哭鬧「突安靜了」！Nico警覺查看瞬間嚇瘋
孟耿如生下女兒！黃子佼發聲了
醫警告：喉嚨痛「3類食物別吃」！用它漱口止痛效果好
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台南民眾看「太陽移動」怒投訴！天文館冷靜回應被酸：推卸責任

不斷更新／20縣市高中以下採遠距教學　各縣市做法一次看

男友不聽勸「吃喜酒唱K」！確診竟罵女友自私　她心寒：都我錯嗎

台南高中以下學校　23日至29日全面暫停實體課程

不斷更新／20縣市高中以下採遠距教學　各縣市做法一次看

台積電被刷負評！「剩2.9星」62%倒讚　外國工程師怨：員工就像犯人

明天是「愛愛我愛你日」　板橋戶政送520組禮盒：快來登記結婚

單日破9萬確診！何美鄉曝「防疫3重點」保護5歲以下孩童

餐飲女老闆嘆疫情「守店比守寡還難」　同業笑著笑著也哭了

苗栗縣高中以下5／23起遠距5日　國、高中畢業生得至畢典前一天

他快篩朋友安慰是感冒　下秒「啊！COVID-19」

「殘酷2選1」3毛孩全跑向媽　爸0票慘敗好落寞...白疼了！

醫護快瘋掉！確診值班慘況曝　她怒嗆陳時中：每天講幹話

《浪姐3》主題曲公布！鄭秀妍C位秀舞技　「領吳謹言跳女團舞」..30位大咖神仙打架

王婉霏Vivi健身前「肥胖大媽照」曝光！　生完3胎被劉畊宏鍛鍊：ViVi變vivi

Makiyo挺孕肚嫁人！選「520公證」　交往3月發現懷孕4月…老公秒求婚

金賽綸酒駕撞爆變電箱「驚悚畫面曝」　「時隔27hrs」首道歉：深刻反省中

確診解隔者獲得無敵星星　3個月內免被列為接觸者！

瘋狂阿伯狂肇逃還撞警車　警開11槍國道上破窗逮人

薩摩耶五天沒梳毛！　廢毛多到做6種假髮

台南民眾看「太陽移動」怒投訴！天文館冷靜回應被酸：推卸責任

不斷更新／20縣市高中以下採遠距教學　各縣市做法一次看

男友不聽勸「吃喜酒唱K」！確診竟罵女友自私　她心寒：都我錯嗎

台南高中以下學校　23日至29日全面暫停實體課程

不斷更新／20縣市高中以下採遠距教學　各縣市做法一次看

台積電被刷負評！「剩2.9星」62%倒讚　外國工程師怨：員工就像犯人

明天是「愛愛我愛你日」　板橋戶政送520組禮盒：快來登記結婚

單日破9萬確診！何美鄉曝「防疫3重點」保護5歲以下孩童

餐飲女老闆嘆疫情「守店比守寡還難」　同業笑著笑著也哭了

苗栗縣高中以下5／23起遠距5日　國、高中畢業生得至畢典前一天

侯友宜怒酸中央「接通電話卻捂住耳朵」！喊話2人：到第一線看看

《拜金女王》揭露演藝圈性愛祕辛　「影射太多真人」多國下禁演令

台南民眾看「太陽移動」怒投訴！天文館冷靜回應被酸：推卸責任

整理父親遺物驚見「神秘存摺」！他爽盼變千萬富翁　卻卡關了

郭碧婷在台待產二胎　向太豪送「寵媳套組」奢華禮曝光！

湯普森上半場零分「不氣餒」　下半場高效飆15分擊潰對手

不斷更新／20縣市高中以下採遠距教學　各縣市做法一次看

兄弟不想被統一橫掃　吳哲源強碰古林睿煬

勝負已定硬上籃惹議！　雲豹吉倫向台啤致歉：想拚到最後

曾撂話退YouTube圈！　勾惡「IG帳號無預警消失」…親自回應了

泰男爬天國階梯拍美照　踩破木板差點上天堂XD

生活熱門新聞

台積電被刷負評　剩2.9星62%倒讚

這6個星座「和你冷戰＝離分手不遠了」！

男友吃喜酒確診　反罵女友太自私

電動車要收汽燃費了　時間點曝光

不斷更新／20縣市高中以下採遠距教學

4星座520後桃花開　會被告白「我愛你」

醫點名每天外出工作者　快做「這件事」

女兒LINE稱爸媽「腦殘人」　爸傻眼：有點傷心

宅神爆「Taiwan Can Help」登上紐報

輔大網美曝光母女合照　PTT大歪樓熱議母顏值爆表

弟女友穿內衣在客廳晃　他急提醒反被吐1句

餐飲女老闆嘆疫情「守店比守寡還難」

單日破9萬確診！何美鄉曝3重點保護5歲以下童

一不小心就掛掉？醫曝「有這些症狀」快打119

更多熱門

相關新聞

北韓200萬染疫 派機赴中國領物資

北韓200萬染疫 派機赴中國領物資

北韓19日通報單日新增26萬2270起COVID-19疑似病例，累計染疫人數逼近200萬。南韓媒體報導，平壤已派遣3架全國最大貨機飛往中國領取醫療補給品，以協助對抗迅速擴散的疫情。

男友吃喜酒確診　反罵女友太自私

男友吃喜酒確診　反罵女友太自私

台南高中以下學校23日至29日全面暫停實體課程

台南高中以下學校23日至29日全面暫停實體課程

餐飲女老闆嘆疫情「守店比守寡還難」

餐飲女老闆嘆疫情「守店比守寡還難」

總統府成立關懷中心　強化關懷確診員工

總統府成立關懷中心　強化關懷確診員工

關鍵字：

台灣防疫疫情新冠肺炎Covid-19學校遠距教學縣市國中小高中

讀者迴響

熱門新聞

劉真6歲女兒「知道媽媽已不在了」

男大生整形整到死　躺手術台遭放血30分鐘

研究發現：確診輕症者43％出現長久性後遺症

曾撂話退YouTube圈！　勾惡「IG無預警消失」回應了

醫警告：喉嚨痛「3類食物別吃」！用它漱口止痛效果好

李立群上海關2個月「開喝拌麵醬」：解封後就回台

台積電被刷負評　剩2.9星62%倒讚

快訊／孟耿如生了！　「水中生產」18分鐘順利卸貨

「鋼管辣女警」被爆違紀拍片　本人回應了

再推3萬元生活補貼、紓困貸款？　勞長許銘春回應了

寶寶深夜哭鬧「突然安靜了」！Nico警覺查看瞬間嚇瘋

不用擔心疫情還不出錢！　房貸、車貸、卡債展延到明年6月

被熊貓暴雷「要開蛋塔專賣店」！肯德基說話了

爆料人道歉文被揪2問題！徐巧芯：你先打給邱威傑辦公室？

陳冠霖：別輕忽所謂輕症！　老婆症狀超煎熬

更多

最夯影音

更多
他快篩朋友安慰是感冒　下秒「啊！COVID-19」

他快篩朋友安慰是感冒　下秒「啊！COVID-19」
「殘酷2選1」3毛孩全跑向媽　爸0票慘敗好落寞...白疼了！

「殘酷2選1」3毛孩全跑向媽　爸0票慘敗好落寞...白疼了！

醫護快瘋掉！確診值班慘況曝　她怒嗆陳時中：每天講幹話

醫護快瘋掉！確診值班慘況曝　她怒嗆陳時中：每天講幹話

《浪姐3》主題曲公布！鄭秀妍C位秀舞技　「領吳謹言跳女團舞」..30位大咖神仙打架

《浪姐3》主題曲公布！鄭秀妍C位秀舞技　「領吳謹言跳女團舞」..30位大咖神仙打架

王婉霏Vivi健身前「肥胖大媽照」曝光！　生完3胎被劉畊宏鍛鍊：ViVi變vivi

王婉霏Vivi健身前「肥胖大媽照」曝光！　生完3胎被劉畊宏鍛鍊：ViVi變vivi

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面