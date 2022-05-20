不斷更新／20縣市高中以下採遠距教學　各縣市做法一次看

▲國內新冠疫情嚴峻，各縣市紛紛決議國高中小實體或遠距上課辦法，圖為新北市光復高中遠距教學畫面。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔡怡萍、趙蔡州／整理報導

國內疫情持續高溫、連日確診破萬，今天更突破9萬例，因應嚴峻疫情已有多間大學公告遠距教學至學期末，而國中小、高中究竟是採實體上課還是遠距教學，也是家長與學生關注的議題，各縣市做法與時程也陸續出爐，對此，《ETtoday新聞雲》也整理了目前全國20縣市最新做法如下：

基隆

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● 採實體與線上融合方式 ，家長可自由選擇是否要讓孩子到校上課。另，所有 國中九年級與市立高中三年級學生 ，自5月23日起到畢業典禮前，以不到校採遠距教學為原則，至於國立與私立高中因為屬於教育部管轄，建議各校參考辦理。

基隆市國中九年級、市立高中三年級學生 5／23起遠距教學

台北

● 國高中小5月23日至27日，進行遠距教學 ，如有重要考試可返校辦理。 國三、高三學生則自5月23日起全面遠距教學至畢業典禮前一天。

台北小學、國高中下周全停課 「2情況」仍需實體到校

新北

●新北市都會區學校與他校差異大，因此需要針對不同狀況作出調整，經討論後也確定 三重、蘆洲、新莊、中和、永和、板橋、土城學校將改為線上學習 。

快訊／新北宣布7區學校改線上學習 三蘆、新莊、雙和、板橋、土城

桃園

●桃園市政府指出，目前桃市國三（含補習班）都已經停課，改採遠距教學，至於國中會考後，目前擬定 各校自5/23-5/29遠距一週 ，未來視疫情狀況調整是否延長。

桃園+13827！9成學校表達意願 鄭文燦：高中以下遠距教學1週

新竹縣

● 國三與高三自5月23日起進行遠距教學至畢業典禮前1日 。如學生有返校取物需求，由學校妥適規劃辦理。各校其餘年段 （國小一至六年級、國高中一至二年級）於5月23日至27日改採遠距教學 ，惟國小疫苗集中施打仍照常辦理；各 補習班及課照中心建議於5月23至27日，採線上教學1週 ，公立及非營利幼兒園建議於5月23至27日採非實體授課一週。

竹縣國高三生遠距到畢典前一天 其他年級跟進「遠距5日」

新竹市

●竹市 高中、國中小、公立幼兒園自5月23日至27日暫停實體課程5日，高三、國三生畢業典禮前皆暫停實體課程，採全面居家遠距教學 。各考場20日下午會開放考生看考場。

新竹市宣布跟進遠距 高中、國中小下周開始停課5 天

苗栗

●苗栗縣府19日晚間宣布，縣內公私立國小、國中及高中學校自23日起至27日暫停實體課程，統一改為線上教學，其中國三、高三學生則自23日起至畢業典禮前一天改為線上教學，至於公私立幼兒園、補習班及安親班得參考彈性辦理。

台中

● 高中以下學校暫停實體課程，改採線上教學 ，其中 國小、國中、高中生5月23日到27日暫停實體課程 ，但幼兒園、課照中心以及補習班維持正常上課。

快訊／台中確診首破7千！盧秀燕宣布高中以下5／23-27停實體課

彰化

●因應城鄉差距，採混成教學，也就是 實體與線上雙軌並行 ，若有改變將隨時更新。

南投

●國中九年級學生自 5月25日起至畢業典禮前暫停實體課程 改採線上教學。

快訊／南投國三生5／25會考後暫停實體課 畢典前全採線上教學

雲林

●雲林縣長張麗善19日晚間表示，雲林縣所轄高中以下學校及幼兒園，自5月23日至29日全面暫停實體課程，改採線上遠距教學。暫停實體課程期間，學生線上教學所需軟硬體設備若有不足，可由學校協助借用。

張麗善補充說，學生如因無法安排照顧或實施線上教學有困難，仍可到校學習，並由學校予以照顧及供應午餐，因此即便暫停實體課程，學校仍會維持正常運作，到校學生一樣會獲得照顧，不會有任何權益受損。

雲林停不停課？ 張麗善：校園防疫長實際評估

嘉義縣

●嘉義縣政府19日晚間宣布，全縣高中、國中、國小、公立幼兒園5月23日至5月29日暫停實體課程，改採遠距教學，考量到偏遠及特偏學校學生人數較少，染疫風險較低，同意授權學校維持實體課程。

嘉義市

●依現行停班停課辦法處理。（目前主要仍以班為單位）

台南

●因應疫情下周可能的高峰期，台南市 國中小規劃下周起暫停實體授課，改成線上教學一周 ，但學校、家長可視需要，自主性實體上課。

快訊／台南+4795！國中小下周全面線上教學 自主決定採實體課

高雄

● 高中以下學校、公立幼兒園暫停實體課程，改為線上教學 ，停課日期為5/23-5/29，補習班停課日期為5/21-5/29。

快訊／陳其邁宣布：高雄高中以下學校 5／23起暫停實體課7天

屏東

●因應疫情即將進入高峰期，屏東縣政府決定 高中以下各級學校至幼兒園、補習班自5月23日至5月29日停止實體上課一週 ；潘孟安縣長已指示教育處通知各級學校暫停實體教學，啟動遠距視訊教學，停課不停學，不影響學童的受教權，但也請家長盡量約束孩子不要亂跑或移動，減少感染風險，共同守護孩子健康。

因應疫情高峰期 屏東高中以下停止實體上課一週

宜蘭

●所屬各級學校自 5月23日到5月27日，暫停實體課程1週

快訊／宜蘭+2144！ 縣府：各級學校5／23起暫停實體課程5天

花蓮

●各級學校 可彈性實施，但須向教育處核備 。

台東

●台東縣政府19日晚間宣布，全縣國小、國中、高中職、公立幼兒園自23（周一）至27日（周五）暫停實體課程，改為線上教學，另高三、國三學生則自23日起至畢業典禮前一天暫停實體課程，改為線上教學。

澎湖

●依現行停班停課辦法處理。

金門

● 國三生會考後停課、國一、二生正常上課、國小採線上教學 。

連江

●隨疫情滾動式調整。