台南確診+4707！下週全面暫停實體授課　學校提供弱勢學生午餐

▲台南市長黃偉哲公布確診+4707名確診，台南市高中以下學校、公立幼兒園、補習班及課照中心，5月23至29日全面暫停實體授課，改為線上教學。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲公布20日新增4707名確診病例，統計至19日2022年累計確診個案40110人，其中16655人已解除隔離，23455人尚在隔離中，台南市高中以下學校、公立幼兒園、補習班及課照中心，下週5月23至29日，全面暫停實體授課，改為線上教學。

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台南市長黃哲指出，台南市+4707，雖比19日少但是還是要非常小心地面對這波疫情海嘯，那眼見海嘯要襲來，19日已宣布5/23~5/29日實施學校的實體上課改為線上教學，線上教學除各班導師、老師用視訊跟同學授課之外，市府還有公版的教學，所謂公版的教學就是全台南市都可以收看的，所以如果大家看了老師的上課，還有一些想要了解的，還是可以藉著這個公版教學，比照去年的停課不停學，用公版教學的方式，能夠讓孩子跟家長進一步地能夠在線上看授課的教學，線上觀課。市府視訊教學都已經準備好，去年就已經準備好，而且已經實戰經過獲得了全國9百多萬人次的觀看、觀課的肯定，所以技術上一點都沒有問題，師資上也沒有問題，而且是除老師跟學生的線上教學之外，市府還有全台南市公版教學，國小的中低年級就是一到四年級，一到四年級的公版教學，歡迎不管是家長、不管是同學都可以觀看，老師也歡迎。

黃偉哲說，輝瑞疫苗已到，原本是5/25要開始到校施打，但是因為改為視訊上課不到校，同學都不用到校的話，所以衛生局所規劃的打疫苗的預約系統，會邀請一些診所、還有醫療院所加入，家長可以帶自己的孩子到診所、醫院、醫療院所去施打，因為疫苗已經到了，你讓它放一個禮拜，或是甚至搞不好更久，那這樣子對孩子的健康權，尤其我們這一次都有傳出好幾例是5歲到12歲之間的，這個部分的孩子，5歲以下的孩子到現在還沒有疫苗可打，這是真的，因為現在人體實驗的數據都還沒有出來，開放5歲以下的孩子施打有一定的風險性，那5歲到11歲的這個部分還是有人染疫，這還是要特別注意，還是呼籲家長能夠帶著孩子來施打疫苗。現在有莫德納疫苗可以選，有輝瑞疫苗可以選，這個部分歡迎家長帶著孩子帶你的子弟來施打。



台南市衛生局林曉玫科長指出，台南市青少年與兒童第一、二劑（基礎劑）COVID-19疫苗除了透過校園集中接種之外，也可經由網路預約接種；5至11歲學童適用兒童BNT疫苗、12至17歲青少年則適用接種成人BNT疫苗，6至17歲的市民除了BNT疫苗外，也可選擇接種莫德納疫苗。

莫德納疫苗已開放6至11歲學童、12-17歲青少年網路預約及門診接種，BNT疫苗將自5月23日起開放網路預約、30日起開始門診接種作業，符合接種資格的市民請至「台南 COVID-19 疫苗接種預約系統」 https://health-reservation.tainan.gov.tw/ 預約。

衛生局提醒，為加速疫調及居家照護派案作業，確診民眾填報「確診者自主疫調回報系統」時，送出前請務必確認資料正確性，才能收到隔離通知書；如需要修改，於初次填報24小時內可至原連結進行編輯1次，但編輯1次後、或超過初次填報24小時後，便無法再以透過原連結或由衛生單位編輯方式修改。

黃偉哲市長說，近來許多家長、教育團體期待市府能採取較嚴謹的學校防疫措施，因此在和部分縣市長討論後決定，下週暫停實體授課一週，5月23日至29日高中以下學校、公立幼兒園、補習班及課照中心（安親班）同步改採線上遠距教學，以避免群聚，降低染疫風險。

教育局鄭新輝局長表示，對家中無平板和無線網路的學生，都可以向學校申請借用。若有學生家長無法請假在家照顧或其他原因，而有到校或到園學習及照顧需求者，會由學校、幼兒園或課照中心提供必要的學習和基本照顧服務，包括學習場地安排及午餐供應等，對部分弱勢學生在家線上學習也會持續提供午餐補助等。

教育局鄭新輝局長表示，由於台南市自5月9日至18日，有124所國中小都沒有因師生確診而停課，若這些學校認為維持實體上課較好，仍可經由校內防疫專責小組決議後，自主決定維持現行的授課方式。為因應全面暫停實體授課之需，針對資訊設備使用較不熟悉的國小1-4年級，教育局將同步啟動公版直播教學課程規劃，提供任課教師、學生和家長更多元的線上學習資源。

有關5-17歲BNT校園疫苗施打的排程規劃，教育局表示，原訂日期5月27日至6月14日進行施打，為配合下週高中以下學校暫停實體課程，經與衛生局協調及徵詢南市校長協會代表意見後，已將施打日程調整為5月30日至6月17日。