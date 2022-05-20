　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台南確診+4707！下週全面暫停實體授課　學校提供弱勢學生午餐

▲台南市長黃偉哲公布確診+4707名確診，台南市高中以下學校、公立幼兒園、補習班及課照中心，5月23至29日全面暫停實體授課，改為線上教學。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲公布確診+4707名確診，台南市高中以下學校、公立幼兒園、補習班及課照中心，5月23至29日全面暫停實體授課，改為線上教學。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲公布20日新增4707名確診病例，統計至19日2022年累計確診個案40110人，其中16655人已解除隔離，23455人尚在隔離中，台南市高中以下學校、公立幼兒園、補習班及課照中心，下週5月23至29日，全面暫停實體授課，改為線上教學。

▲台南市長黃偉哲公布確診+4707名確診，台南市高中以下學校、公立幼兒園、補習班及課照中心，5月23至29日全面暫停實體授課，改為線上教學。（圖／記者林悅翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

台南市長黃哲指出，台南市+4707，雖比19日少但是還是要非常小心地面對這波疫情海嘯，那眼見海嘯要襲來，19日已宣布5/23~5/29日實施學校的實體上課改為線上教學，線上教學除各班導師、老師用視訊跟同學授課之外，市府還有公版的教學，所謂公版的教學就是全台南市都可以收看的，所以如果大家看了老師的上課，還有一些想要了解的，還是可以藉著這個公版教學，比照去年的停課不停學，用公版教學的方式，能夠讓孩子跟家長進一步地能夠在線上看授課的教學，線上觀課。市府視訊教學都已經準備好，去年就已經準備好，而且已經實戰經過獲得了全國9百多萬人次的觀看、觀課的肯定，所以技術上一點都沒有問題，師資上也沒有問題，而且是除老師跟學生的線上教學之外，市府還有全台南市公版教學，國小的中低年級就是一到四年級，一到四年級的公版教學，歡迎不管是家長、不管是同學都可以觀看，老師也歡迎。

黃偉哲說，輝瑞疫苗已到，原本是5/25要開始到校施打，但是因為改為視訊上課不到校，同學都不用到校的話，所以衛生局所規劃的打疫苗的預約系統，會邀請一些診所、還有醫療院所加入，家長可以帶自己的孩子到診所、醫院、醫療院所去施打，因為疫苗已經到了，你讓它放一個禮拜，或是甚至搞不好更久，那這樣子對孩子的健康權，尤其我們這一次都有傳出好幾例是5歲到12歲之間的，這個部分的孩子，5歲以下的孩子到現在還沒有疫苗可打，這是真的，因為現在人體實驗的數據都還沒有出來，開放5歲以下的孩子施打有一定的風險性，那5歲到11歲的這個部分還是有人染疫，這還是要特別注意，還是呼籲家長能夠帶著孩子來施打疫苗。現在有莫德納疫苗可以選，有輝瑞疫苗可以選，這個部分歡迎家長帶著孩子帶你的子弟來施打。
 

▲台南市長黃偉哲公布確診+4707名確診，台南市高中以下學校、公立幼兒園、補習班及課照中心，5月23至29日全面暫停實體授課，改為線上教學。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布確診+4707名確診，台南市高中以下學校、公立幼兒園、補習班及課照中心，5月23至29日全面暫停實體授課，改為線上教學。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布確診+4707名確診，台南市高中以下學校、公立幼兒園、補習班及課照中心，5月23至29日全面暫停實體授課，改為線上教學。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市衛生局林曉玫科長指出，台南市青少年與兒童第一、二劑（基礎劑）COVID-19疫苗除了透過校園集中接種之外，也可經由網路預約接種；5至11歲學童適用兒童BNT疫苗、12至17歲青少年則適用接種成人BNT疫苗，6至17歲的市民除了BNT疫苗外，也可選擇接種莫德納疫苗。

▲台南市長黃偉哲公布確診+4707名確診，台南市高中以下學校、公立幼兒園、補習班及課照中心，5月23至29日全面暫停實體授課，改為線上教學。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲公布確診+4707名確診，台南市高中以下學校、公立幼兒園、補習班及課照中心，5月23至29日全面暫停實體授課，改為線上教學。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布確診+4707名確診，台南市高中以下學校、公立幼兒園、補習班及課照中心，5月23至29日全面暫停實體授課，改為線上教學。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布確診+4707名確診，台南市高中以下學校、公立幼兒園、補習班及課照中心，5月23至29日全面暫停實體授課，改為線上教學。（圖／記者林悅翻攝，下同）

莫德納疫苗已開放6至11歲學童、12-17歲青少年網路預約及門診接種，BNT疫苗將自5月23日起開放網路預約、30日起開始門診接種作業，符合接種資格的市民請至「台南 COVID-19 疫苗接種預約系統」 https://health-reservation.tainan.gov.tw/ 預約。

▲台南市長黃偉哲公布確診+4707名確診，台南市高中以下學校、公立幼兒園、補習班及課照中心，5月23至29日全面暫停實體授課，改為線上教學。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布確診+4707名確診，台南市高中以下學校、公立幼兒園、補習班及課照中心，5月23至29日全面暫停實體授課，改為線上教學。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布確診+4707名確診，台南市高中以下學校、公立幼兒園、補習班及課照中心，5月23至29日全面暫停實體授課，改為線上教學。（圖／記者林悅翻攝，下同）

衛生局提醒，為加速疫調及居家照護派案作業，確診民眾填報「確診者自主疫調回報系統」時，送出前請務必確認資料正確性，才能收到隔離通知書；如需要修改，於初次填報24小時內可至原連結進行編輯1次，但編輯1次後、或超過初次填報24小時後，便無法再以透過原連結或由衛生單位編輯方式修改。

▲台南市長黃偉哲公布確診+4707名確診，台南市高中以下學校、公立幼兒園、補習班及課照中心，5月23至29日全面暫停實體授課，改為線上教學。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長說，近來許多家長、教育團體期待市府能採取較嚴謹的學校防疫措施，因此在和部分縣市長討論後決定，下週暫停實體授課一週，5月23日至29日高中以下學校、公立幼兒園、補習班及課照中心（安親班）同步改採線上遠距教學，以避免群聚，降低染疫風險。

▲台南市長黃偉哲公布確診+4707名確診，台南市高中以下學校、公立幼兒園、補習班及課照中心，5月23至29日全面暫停實體授課，改為線上教學。（圖／記者林悅翻攝，下同）

教育局鄭新輝局長表示，對家中無平板和無線網路的學生，都可以向學校申請借用。若有學生家長無法請假在家照顧或其他原因，而有到校或到園學習及照顧需求者，會由學校、幼兒園或課照中心提供必要的學習和基本照顧服務，包括學習場地安排及午餐供應等，對部分弱勢學生在家線上學習也會持續提供午餐補助等。

▲台南市長黃偉哲公布確診+4707名確診，台南市高中以下學校、公立幼兒園、補習班及課照中心，5月23至29日全面暫停實體授課，改為線上教學。（圖／記者林悅翻攝，下同）

教育局鄭新輝局長表示，由於台南市自5月9日至18日，有124所國中小都沒有因師生確診而停課，若這些學校認為維持實體上課較好，仍可經由校內防疫專責小組決議後，自主決定維持現行的授課方式。為因應全面暫停實體授課之需，針對資訊設備使用較不熟悉的國小1-4年級，教育局將同步啟動公版直播教學課程規劃，提供任課教師、學生和家長更多元的線上學習資源。

▲台南市長黃偉哲公布確診+4707名確診，台南市高中以下學校、公立幼兒園、補習班及課照中心，5月23至29日全面暫停實體授課，改為線上教學。（圖／記者林悅翻攝，下同）

有關5-17歲BNT校園疫苗施打的排程規劃，教育局表示，原訂日期5月27日至6月14日進行施打，為配合下週高中以下學校暫停實體課程，經與衛生局協調及徵詢南市校長協會代表意見後，已將施打日程調整為5月30日至6月17日。

►零負擔的內衣在這裡！平均一件才153元

ET快訊
「只是感冒」他快篩2條線　友1句話笑噴！魔性片19萬人朝聖
快訊／林昶佐確診！　自曝身體狀況
鼎泰豐炒飯「精隨曝光」　婆媽驚呼：難怪這麼多料！
快訊／確診口服藥哪裡領？　北市公布3管道
馬斯克爆性騷擾空姐！　露鳥要求色情按摩
轟中央「接通電話卻捂住耳朵」　侯友宜：期待的是快速解決問題
BNT開放預約！　新北「接種對象、施打時程」一次看
快訊／台中女未打疫苗確診！　隔天腦幹出血亡
快訊／天天確診破萬！　柯文哲讚「1戰術」：守住醫療沒垮掉
快訊／國中會考「確診＋快篩陽」2901人　二類備用試場653
快訊／戴資穎三局擊敗中國何冰嬌！　晉級泰國公開賽4強
快訊／捷運人流剩50%！　柯文哲狂讚「國人自動自發」
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台中榮總「大型PCR給藥得來速」上路　首日500人到場排隊超順暢

羅一鈞自曝糖尿病史！勸別為「無敵星星」涉險染疫

台灣產製「36個月生火腿」首亮相　5／21前BN inn Bar免費試吃

國中會考生擔憂考試時被傳染　看見同學卻群聚聊天未保持距離

病人「狂要Paxlovid」想治喉嚨痛！醫怒揭關鍵：一堆來亂的

不斷更新／21縣市高中以下遠距一次看　僅連江仍實體上課

苗縣+1282！兒童綠色通道上線　通報、視訊、給藥一站式服務

「家有確診者」教戰QA！必備物資、清消撇步一次看　出門先做1件事

2孩確診「高燒39度+心跳160」　雙寶爸怒：別再說確診沒什麼！

快訊／台中+7中重症3插管1氣切　女未打疫苗確診隔天腦幹出血亡

他快篩朋友安慰是感冒　下秒「啊！COVID-19」

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

迷你哥吉拉超酷餵食器　3隻排排站吃螞蟻buffet

《浪姐3》主題曲公布！鄭秀妍C位秀舞技　「領吳謹言跳女團舞」..30位大咖神仙打架

「殘酷2選1」3毛孩全跑向媽　爸0票慘敗好落寞...白疼了！

雨天騎車死不穿雨衣！　他自豪：真正的淡水人

被爆違停施壓員警「不准罰」　徐巧芯：有拜託他開被拒絕

糗！毒男違停買花送女友　警勸導驚見毒品抓回警局

王婉霏Vivi健身前「肥胖大媽照」曝光！　生完3胎被劉畊宏鍛鍊：ViVi變vivi

Makiyo挺孕肚嫁人！選「520公證」　交往3月發現懷孕4月…老公秒求婚

台中榮總「大型PCR給藥得來速」上路　首日500人到場排隊超順暢

羅一鈞自曝糖尿病史！勸別為「無敵星星」涉險染疫

台灣產製「36個月生火腿」首亮相　5／21前BN inn Bar免費試吃

國中會考生擔憂考試時被傳染　看見同學卻群聚聊天未保持距離

病人「狂要Paxlovid」想治喉嚨痛！醫怒揭關鍵：一堆來亂的

不斷更新／21縣市高中以下遠距一次看　僅連江仍實體上課

苗縣+1282！兒童綠色通道上線　通報、視訊、給藥一站式服務

「家有確診者」教戰QA！必備物資、清消撇步一次看　出門先做1件事

2孩確診「高燒39度+心跳160」　雙寶爸怒：別再說確診沒什麼！

快訊／台中+7中重症3插管1氣切　女未打疫苗確診隔天腦幹出血亡

抹黑徐巧芯！造謠者疑「柯黑粉專」管理者　柯文哲：網軍無所不在

正妹租客2年未扔垃圾！房東進門「直擊地獄產物」清潔工掃出27桶

施名帥「520登記送醬油」　朱芷瑩曖昧回應…網全急催：快去啦

獨／洪偉珠過世前「都在忙柯南」　友人嘆：誰想到幾個小時後放棄急救

北韓疫情爆炸！民眾難忍物資短缺「爆脫北潮」　2人偷渡中國被捕

驚悚！澳洲市場出售手套　竟是用「貓咪毛皮」製成

大飛快篩陽性！　嘆「英國研究是正確的」：Covid還是發現我了

住花蓮最美城堡飯店送早、晚餐　還能免費住台北星級飯店零食吃到飽

台中榮總「大型PCR給藥得來速」上路　首日500人到場排隊超順暢

我們要加薪！全國碼頭工會聯合會力挺「港埠業務費擬調漲方案」

他從華江橋跳下！民眾嚇壞報案　行車紀錄器拍下恐怖瞬間

生活熱門新聞

反骨雙胞胎「卸掉濃妝」爆反差！清純模樣曝

廖老大取消訂位「反嗆報警阿」GG　消保官解答

確診關7天快篩陽能上班？勞動部解答

媽祖一來就賣掉2台車　白沙屯媽突衝TOYOTA車廠員工感動下跪

增49死！本土增8萬5720例

打疫苗再感染獲超級免疫　專家曝1條件

不斷更新／21縣市高中以下採遠距教學

台積電被刷負評　剩2.9星62%倒讚

育兒津貼8月起調升每月5千元、45.9萬幼兒受惠

線上課沒關麥　妹子嬌嗔：黏黏的我不行了

台南民眾投訴「太陽一直移動」！天文館回應被酸：推卸責任

陳時中稱醫療未崩潰　醫2張圖揭48%空床率真相

1縣市豪雨特報！　今起「滯留梅雨」到週四

侯友宜「2大政策」領先中央一條街

更多熱門

相關新聞

台中「大型PCR給藥得來速」上路！上午近500人到場

台中「大型PCR給藥得來速」上路！上午近500人到場

全國今(20)日本土確診新增8萬5720例，台中市本土個案新增7144例。市長盧秀燕今日於防疫記者會表示，為維繫醫療量能，讓快篩陽性的民眾及早獲妥善處置，市府與台中榮民總醫院合作設置的中央公園「大型PCR給藥得來速」今日上路，上午已有許多民眾領號碼牌，並在陰涼處依序排隊；另在童綜合停車場的「大型PCR給藥得來速」運作也非常順暢。今日上午9時至中午止，中央公園站共篩檢670人、診療146人；童綜合站共篩檢405人、診療391人。

羅一鈞曝糖尿病史！勸別為「無敵星星」涉險

羅一鈞曝糖尿病史！勸別為「無敵星星」涉險

快訊／林昶佐確診 自曝身體狀況「咳嗽﹑發燒」

快訊／林昶佐確診 自曝身體狀況「咳嗽﹑發燒」

雲林＋925　新增2名PCR陽性個案死亡　死因尚待確認

雲林＋925　新增2名PCR陽性個案死亡　死因尚待確認

確診居家照護「非抗病毒藥」也賠！　中壽宣佈保險用藥理賠門檻

確診居家照護「非抗病毒藥」也賠！　中壽宣佈保險用藥理賠門檻

關鍵字：

台灣防疫台南確診實體授課線上教學

讀者迴響

熱門新聞

反骨雙胞胎「卸掉濃妝」爆反差！清純模樣曝

研究：Omicron在物體表面比原始毒株活更久

廖老大取消訂位「反嗆報警阿」GG　消保官解答

連千毅又盜圖被抓！　正妹當事人曝光嗆聲：匯1200萬道歉

劉真6歲女兒「知道媽媽已不在了」

確診破百萬奪千命　蔡英文等3人遭告發涉殺人罪

男大生整形整到死　躺手術台遭放血30分鐘

研究發現：確診輕症者43％出現長久性後遺症

賈永婕曝「救命神器」急缺嬰幼兒管線

確診關7天快篩陽能上班？勞動部解答

媽祖一來就賣掉2台車　白沙屯媽突衝TOYOTA車廠員工感動下跪

增49死！本土增8萬5720例

沙鹿破爛車庫屋成交7461萬被笑翻　土開曝：根本撿到寶

再推3萬元生活補貼、紓困貸款？　勞長許銘春回應了

強尼戴普「前砲友」金髮女星出庭

更多

最夯影音

更多
他快篩朋友安慰是感冒　下秒「啊！COVID-19」

他快篩朋友安慰是感冒　下秒「啊！COVID-19」
新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

迷你哥吉拉超酷餵食器　3隻排排站吃螞蟻buffet

迷你哥吉拉超酷餵食器　3隻排排站吃螞蟻buffet

《浪姐3》主題曲公布！鄭秀妍C位秀舞技　「領吳謹言跳女團舞」..30位大咖神仙打架

《浪姐3》主題曲公布！鄭秀妍C位秀舞技　「領吳謹言跳女團舞」..30位大咖神仙打架

「殘酷2選1」3毛孩全跑向媽　爸0票慘敗好落寞...白疼了！

「殘酷2選1」3毛孩全跑向媽　爸0票慘敗好落寞...白疼了！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面