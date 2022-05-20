快訊／台中停課再擴大　盧秀燕：公幼5／23-5／27暫停實體課

▲快訊／台中停課再擴大，公幼5/23-5/27暫停實體課程。（圖／翻攝盧秀燕臉書）



記者游瓊華／台中報導

疫情洪峰將到來，台中市國小、國中、高中從5月23至27日暫停實體課程，實施一週遠距教學，含前後週末，孩子有9天不用到學校，減少移動與群聚風險。市長盧秀燕今天下午再宣布，考量幼兒園學生多尚未接種疫苗及公立學校一致性，台中市公幼5月23至27日暫停實體課程一週，至於其餘非營利、準公共及私立幼兒園，以及補習班、兒童課後照顧服務中心，由家長及業者協調溝通後決定。

盧秀燕指出，補習班或私立幼兒園等經與家長妥善溝通協調後決定是否停課，或考量疫情彈性提供教保服務，若家長主張維持現狀，非營利、準公共、私立幼兒園及補習班、課照中心等教育機構應提供服務，妥善安排。

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教育局表示，台中市高中以下校園遠距教學一週的政策宣布後，獲得許多家長共鳴，不少幼兒園家長和相關教育機構也希望擴大適用，教育局在徵詢家長師生等意見後，決定擴大適用範圍，因此公幼5月23至27日暫停實體課程一週。

教育局強調，非營利、準公共及私立幼兒園，以及補習班、課照中心如果維持現狀，也必須遵守防疫規定，台中市現行防疫比中央的九宮格規範嚴格，從嚴處理保障師生健康，班上如有確診學生前兩日曾到班上上課，全班師生暫停實體課程3天。