快訊／宜蘭+2144！　縣府：各級學校5／23起暫停實體課程5天

▲▼宜蘭疫情狂燒！宜縣長林姿妙為保護學生，宣布宜縣學校23-27日暫停實體課程1週。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

中央今(19)日宣布宜蘭縣新增2,144名確診個案，宜蘭疫情狂燒，破2千！宜蘭縣長林姿妙宣布，考量目前學生染疫人數，約占總染疫人數15.4%，為了保護孩童的健康安全，宜蘭縣所屬各級學校自5月23日到5月27日，暫停實體課程1週；同時，也提出相應的配套措施，希望降低學童染疫風險，度過疫情難關。

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宜縣府表示，校園疫情部分，今(19)日新增確診學生數378人、教職員工34人，累計共3,543位學生、333位教職員確診，目前學生染疫人數約占總染疫人數15.4%，為了保護孩童的健康安全，縣長林姿妙宣布，宜蘭縣所屬各級學校(含附幼及補校)從5月23日到5月27日為止(下週一至週五)，暫停實體課程一週。

相關的配套措施為：國小1、2年級採非同步遠距教學；國小3年級至高中職，優先採同步遠距教學；國3生及高3生可遠距教學至畢業典禮為止。

另外，有照顧需求的學生可到校上課。至於經濟弱勢的學生，可向學校借用平板電腦及網路；為了避免弱勢學生沒有用餐，縣府將提供國、中小經濟弱勢學生營養午餐，而到校學習的學生也會提供午餐。至於疫苗施打部份，已排好施打日期的學校，學生可以到校施打疫苗。

至於公私立幼兒園、補習班及安親班部分，教育處表示，得參考彈性辦理暫停實體課程；如果停課，應依定型化契約或收退費辦法辦理。另外，本縣轄內國私立高中職，得準用辦理暫停實體課程。

目前宜蘭縣第一劑疫苗涵蓋率達84%，第二劑涵蓋率為79.1%，第三劑涵蓋率達63.1%。衛生局表示，第15波疫苗快打站已陸續提供服務，疫苗種類為莫德納和高端疫苗，且提供第一劑至第四劑皆可施打，請民眾儘快接種完整疫苗。